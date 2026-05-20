"Hon är åldrad": vid 47 års ålder möter denna modell kommentarer om sitt utseende

Laetitia Castas framträdande på röda mattan vid filmfestivalen i Cannes 2026 (12-23 maj) har utlöst en våg av reaktioner på sociala medier de senaste dagarna. Den franska skådespelerskan och modellen blev måltavla för ett flertal kommentarer om sitt utseende under visningen av filmen "Karma", regisserad av Guillaume Canet. Som svar fördömde flera offentliga personer, liksom ett stort antal internetanvändare, dessa kommentarer som sexistiska, vilket öppnade en genuin debatt om det ihållande trycket på kvinnor i offentligheten.

Ett framträdande i Cannes som mål

På bara några timmar spreds kritiska kommentarer under videor av Laetitia Castas framträdande på röda mattan. "Hon har åldrats", "hon har förändrats", "hon har gått upp i vikt" : dessa kommentarer, som är liktydiga med kroppsskamning, fördömdes snabbt. Laetitia Casta befinner sig, trots sig själv, i centrum för en kontrovers som sträcker sig långt bortom hennes individuella fall och väcker den bredare frågan om hur kvinnor över 30 framställs i media.

En våg av stöd på sociala medier

Inför denna ström av kommentarer samlades snabbt stöd kring henne. Många offentliga personer uttalade sig för att fördöma kritiken. Laetitia Castas tidigare partner, den italienska skådespelaren Stefano Accorsi, beklagade de "återkommande kommentarerna riktade mot kvinnor i offentlighetens ögon". Å sin sida lyfte många internetanvändare också fram den problematiska karaktären hos dessa kommentarer, som kvarstår trots årtionden av kollektiv medvetenhet.

I detta sammanhang har flera röster upprepat en grundläggande princip: en kvinnas kropp och utseende – liksom alla andras – ska inte bli föremål för dömande eller nedsättande kommentarer. Oavsett om man är 20, 30, 40 eller äldre utvecklas alla med sin tid och sina erfarenheter, och kroppsskamning, i alla dess former, har ingen plats i den offentliga debatten.

I slutändan belyser denna kontrovers det brådskande behovet av att gemensamt ompröva hur vi ser på kvinnor och deras grundläggande rätt att åldras utan att utsättas för oberättigade dömanden.

En skådespelare i kjol på röda mattan utlöser en våg av kritik
Vid 57 års ålder väcker den här danska modellen uppmärksamhet i en spetsoutfit.

