Rihanna gör succé med denna djärva men snygga alla hjärtans dag-look.

Rihanna fängslade nyligen sina 149 miljoner följare på Instagram genom att avslöja en smygtitt på sitt varumärke Savage X Fentys nya Alla hjärtans dag-kollektion. I en serie bilder som delats på hennes konto poserar sångerskan och entreprenören i röda underkläder som blandar djärvhet, glamour och självförtroende.

En intensiv röd look, någonstans mellan glamour och självbekräftelse

Fotograferad bakifrån bär Rihanna shorts med hög midja. Den matchande BH:n, prydd med fina rynkor, kompletterar en look som är både grafisk och glamorös. Den livfulla röda färgen, den symboliska passionens färg, framhävs djärvt här i en visuell stil som är lika estetiskt tilltalande som den är uttrycksfull.

Rihanna, trebarnsmamma med rapparen A$AP Rocky, förkroppsligar en självsäker och fri femininitet. Hon fortsätter att visa upp sin ofiltrerade glamour, långt ifrån traditionella förväntningar efter graviditeten. Detta kraftfulla budskap stämmer perfekt överens med Savage X Fentys inkluderande och socialt medvetna redaktionella vision.

En kampanj mellan mytologi och egenmakt

Bildtexten som medföljer inlägget är otvetydig: "Afrodite var en vild ❤️ V-Day-kollektionen finns på savagex.com." En blinkning till den grekiska gudinnan för kärlek och skönhet. Som vanligt blandar Rihanna fantasi och marknadsföring för att bättre förverkliga sin vision: ett varumärke som hyllar alla uttryck för lust och alla kroppstyper.

Alla hjärtans dag-kollektionen 2026 fokuserar på mjuka tyger och strukturerade snitt, designade för att smickra kroppen utan att begränsa den. Outfiten som presenteras av Rihanna förkroppsligar denna balans mellan djärv estetik och komfort.

Rihanna, alltid i framkant av sitt modeimperium

Detta modeframträdande kommer bara några dagar efter att stjärnan sågs i Los Angeles iklädd en röd skinnjacka, ett plagg som också genererade stor uppmärksamhet. Medan hennes fans fortfarande hoppas på en musikalisk comeback, är det tydligt inom mode och entreprenörskap som Rihanna fortsätter sin framgångsresa.

Savage X Fenty, värderat till nästan en miljard dollar, har etablerat sig som ett viktigt varumärke inom underklädesbranschen. Det utmärker sig inte bara genom sin inkluderande positionering, utan också genom sin förmåga att omvandla varje kampanj till ett verkligt uttryck för stil och värderingar.

En alla hjärtans dag präglad av längtan

Med den här nya kollektionen bekräftar Rihanna sitt inflytande inom mode och självbild. Genom en polerad look, ett kraftfullt budskap och noggrann iscensättning fortsätter hon att omdefiniera standarderna för samtida glamour.

Sammanfattningsvis är Rihannas framträdande mer än bara ett Instagram-inlägg, utan en del av en perfekt kalibrerad varumärkesstrategi, där det personliga blir politiskt, och underkläder en vektor för egenmakt.