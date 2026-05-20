En skådespelare i kjol på röda mattan utlöser en våg av kritik

Den 14 maj, på filmfestivalen i Cannes, gick den franske skådespelaren och regissören Artus, vars riktiga namn är Victor-Artus Solaro, på röda mattan i Palais des Festivals i en outfit som verkligen väckte uppmärksamhet. Han syntes under visningen av filmen där han spelade huvudrollen och bar en veckad kjol över byxor. Detta framträdande utlöste omedelbart reaktioner, bland annat en våg av kritiska kommentarer på sociala medier.

Ett iögonfallande plagg i en raffinerad silhuett

Det plagg som Artus valde utmärker sig genom sin skärning: en halvlång plisserad kjol i en mörk nyans, som bärs över matchande byxor. Denna lager-på-lager-teknik, vanlig i vissa samtida designers stilar, leker med och undergräver traditionella herrmodekoder. Resten av outfiten, diskret och sammanhängande, framhäver detta centrala plagg. Denna stilistiska strategi är en del av en bredare rörelse, där många manliga figurer utforskar gränserna för unisex-mode.

En våg av reaktioner på sociala medier

Negativa kommentarer vällde snabbt igenom inläggen som delade skådespelarens utseende. Medan vissa internetanvändare berömde hans "djärvhet", fällde andra en mängd sarkastiska, aggressiva och till och med homofobiska kommentarer. Denna reaktion var alldeles för oproportionerlig i förhållande till ett enkelt klädval, för låt oss komma ihåg att alla är fria att klä sig som de vill.

Om Artus, med sin stylists samtycke och vision, bestämde sig för att bära kjol på filmfestivalen i Cannes, var det helt och hållet hans personliga val. Det är varken en inbjudan till dömande eller en anledning att vidmakthålla föråldrade stereotyper. Att bära kjol som man gör inte någon till "gay", "woke" eller "feminin", i motsats till vad vissa hatiska kommentarer har antytt. Kläder har inget kön, och definitivt ingen rätt att rättfärdiga attacker eller förolämpningar.

Artus lugna svar

I en intervju med Gala under Cannorama -programmet tog Artus upp detta "hat" utan att verka påverkad. "Det är galet hur hatiska människor kan vara ibland", förklarade han och ifrågasatte med en aning ironi motiven hos de som fällde dessa kommentarer. Långt ifrån att vara destabiliserad håller skådespelaren ett sunt avstånd från online-domar och fortsätter att stå fast vid sina stilval.

I slutändan fungerar denna kontrovers som ytterligare en påminnelse om vikten av att stödja offentliga personer som vågar återuppfinna reglerna på röda mattan. Den visar att herrmode fortsätter, om än långsamt, att få mer frihet.