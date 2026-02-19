Search here...

"Jag slutade titta på mig själv": den här sångerskan öppnar upp om sina osäkerheter

Den franska sångerskan och låtskrivaren Clara Luciani talar öppet om de problem med kroppsuppfattning som höll henne tillbaka i tre decennier. Som gäst i den franska talkshowen Quotidien avslöjade hon hur hennes senaste turné var befriande och äntligen lät henne sluta "besatta" sig och uttrycka sig fullt ut på scenen.

En tur som läker sår

Med över en miljon sålda album och sitt tredje album, "Mon sang en pleine conquête" (Mitt blod i full erövring), avslutade Clara Luciani sin turné triumferande den 18 och 19 februari på Accor Arena i Paris. Ändå erkänner hon, bakom sin självsäkra scennärvaro, att hon varit "väldigt osäker på sin kropp" under sina tidiga turnéer och känt sig "generad över sina proportioner". "Det var inte förrän jag var i trettioårsåldern som jag äntligen kände mig lite bättre till mods", erkände hon i programmet "Quotidien", med Yann Barthès som värd.

"Jag har slutat be om ursäkt för att jag är här."

På den här turnén kom en vändpunkt: ”Jag bryr mig inte, jag är sångerska och jag är här för att göra musik. Jag slutade fokusera på mig själv, jag tog upp plats.” Resultatet? En upplevelse ”som var så mycket roligare, kraftfullare, mer effektfull.” Denna befrielse gjorde det möjligt för henne att fokusera på det som verkligen betydde något, långt ifrån de bedömningar av hennes utseende som hade hemsökt henne sedan barndomen – 11 år lång (1,76 m), kommentarer om hennes ”för stora käke” i början av sin karriär. År 2021, i Madame Figaro, definierade Clara Luciani skönhet som ”tusen sätt att vara sig själv, att odla sina olikheter”, och föredrog ”det sköra och osäkra som är omedvetna om sin egen charm”.

Dessa avslöjanden, som sammanfaller med hennes två dejter i Paris, avslöjar en artist som lever i fred med sig själv och förvandlar sina sårbarheter till styrkor. Clara Luciani bevisar att sant självförtroende ofta uppstår efter år av inre kamp, vilket inspirerar hennes fans att omfamna sina egna unika styrkor.

