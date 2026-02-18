"Fryser hon inte?": I Paris väljer den här sångerskan en vågad outfit

I Paris bar sångaren Tate McRae nyligen en outfit som väckte furore på sociala medier. Mikroshorts, strumpbyxor och en strukturerad kavaj: en look som väckte blandade reaktioner, allt från beundran till frågor om det kalla vintervädret.

En romantisk parisisk stil

Den kanadensiska sångerskan, låtskrivaren, dansaren och skådespelerskan Tate McRae delade en Instagram-bild som förevigade hennes romantiska alla hjärtans dag-resa till den franska huvudstaden. Bland bilderna poserar hon i svarta microshorts i kombination med strumpbyxor, en åtsittande svart kavaj och knähöga stövlar, allt toppat med en röd ros för tillfället. Denna blandning av parisisk elegans och djärvhet leker med kontraster: strukturerad sofistikering och en lekfull anda.

Tate McRae via IG pic.twitter.com/mYY8YXRBi8 — JumpTrailers (@JumpTrailers) 13 februari 2026

Entusiastiska reaktioner trots vinterkylan

Inlägget fick snabbt tusentals gilla-markeringar och berömmande kommentarer, som "Paris klär dig bra" och "Så vackert". Trogen traditionen att bära kortare kläder på vintern kunde dock internetanvändarna inte låta bli att undra: "Fryser hon inte?" eller liknande kommentarer, som lyfte fram exponeringen för de kyliga februaritemperaturerna i Paris. Paradoxalt nog dämpade inte dessa kommentarer den allmänna entusiasmen: fansen älskade kombinationen, vilket bevisade att djärvhet alltid lönar sig inom mode.

Tate McRaes karusell förhöjer stämningen med en spegelselfie i ett varmt rödtonat sovrum, en närbild på hennes ben i en bil och mysiga ögonblicksbilder från parisiska kaféer. Dessa bilder fångar en "avslappnad atmosfär" och förstärker bilden av en konstnär som bemästrar konsten att skapa livsstilsscener.

I slutändan är detta utseende i linje med Tate McRaes modeval, som utmärker sig genom att förena streetwear-trender med europeisk elegans. I Paris, den mest typiska modehuvudstaden, bekräftar hans "alla hjärtans dag-look" återigen att djärvhet segrar över klimatoro och förvandlar frågor om kylan till dolda komplimanger.