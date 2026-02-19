"Fantastisk", "Tillbaka till 2011": Margot Robbies klänning väcker uppmärksamhet

Vid ett evenemang som nyligen anordnades av Vogue Australia skapade den australiska skådespelerskan och producenten Margot Robbie furore med en look som direkt påminde om 2000-talet. Ett modeval som hyllades på sociala medier som en sann "återblick till 2011".

En tydlig anspelning på 2000-talet

Van vid stilförvandlingar på röda mattan valde Margot Robbie den här gången en radikalt annorlunda estetik än sina senaste framträdanden. Inbjuden till ett evenemang organiserat av Vogue Australia valde skådespelerskan en klänning av Alexander McQueen, designad av modehusets nuvarande kreativa chef, Seán McGirr.

Mönstret, med ett gotiskt motiv av vita dödskallar, återupplever en av det brittiska märkets mest igenkännliga symboler. Detta val är ingen slump: dödskallemotivet har varit en integrerad del av Alexander McQueens DNA sedan början av 2000-talet. Reaktionerna på sociala medier var snabba. Från "fantastiskt" till "tillbaka till 2011" hyllade många användare denna återupplivning av en glamrockestetik med inslag av grunge, som Generation Z nu återupptäcker under namnet "indie sleaze".

Dödskallemönstret, signatur av Alexander McQueen

För att förstå vilken inverkan detta utseende har måste vi gå tillbaka till motivets historia. Dödskallen introducerades i början av 2000-talet av den brittiska designern Lee Alexander McQueen, grundare av modehuset Alexander McQueen, och blev snabbt ett emblem. År 2003, under vår-sommarkollektionen "Irere", inspirerad av idén om skeppsbrott, gjorde den dödskallepryddade halsduken sin debut.

Den blev snabbt en kultaccessoar som anammats av många internationella kändisar. Denna enkla sidenruta blev ett modefenomen, buren runt halsen, knuten i midjan eller fäst vid en väska. Bilden av Kate Moss i samband med Alexander McQueens värld bidrog till stor del till att förankra denna estetik i den kollektiva fantasin. År 2004, under den retrospektiva "Black"-visningen, dök den brittiska modellen upp i en böljande klänning prydd med vita skelett, vilket förkroppsligade en rebellisk elegans som sedan dess blivit ikonisk. Detta samarbete lämnade ett bestående avtryck i historien om mode i början av 2000-talet.

Den sleaze indie-estetiken är tillbaka

Under de senaste säsongerna har modebranschen sett ett återuppsving under 2000-talet. Efter 1990-talets minimalism och år 2000-vurmen är det nu indie-sleaze-eran som gör comeback. Denna trend, som populariserades i slutet av 2000-talet och början av 2010-talet, blandar rockreferenser, djärva silhuetter och en bedrägligt nonchalant attityd.

Genom att välja en klänning med ett så symboliskt laddat motiv ansluter sig Margot Robbie till denna nostalgiska trend. Långt ifrån en enkel retroövning illustrerar hennes look hur arkiven från stora modehus nu återupptas av deras samtida konstnärliga ledare. Seán McGirr, som utsågs till chef för konstnärlig ledning på Alexander McQueen i december 2023, initierar därmed en ny tolkning av varumärkets arv. Återkomsten av dödskallemotivet återspeglar denna önskan att återknyta kontakten med grundkoderna samtidigt som de anpassas till aktuella känslor.

En väl genomarbetad modestrategi

Margot Robbie är inte främmande för att göra ett stilfullt uttalande. Den australiska skådespelerskan, som regelbundet hyllas för sina modeval, vet hur man växlar mellan klassiska silhuetter och djärvare stilar. Detta framträdande illustrerar en välutvecklad strategi: att tillägna sig en kraftfull referens samtidigt som den görs relevant för aktuella trender. Dödskallemotivets framgång i början av 2000-talet låg i dess förmåga att sudda ut gränserna mellan lyx och en undergroundestetik.

Idag, i ett sammanhang där modevärden arkiveras och omtolkningar av tidigare koder, resonerar denna symbol särskilt starkt. Genom att återuppliva detta arv erbjuder Margot Robbie inte bara en nostalgisk nickning. Hon deltar i en bredare diskussion om trendernas cykliska natur och hur samtida ikoner återaktiverar emblematiska kulturella markörer.

När nostalgi blir en kreativ hävstång

"Tillbaka till 2011" som vissa onlinekommentatorer refererar till speglar ett bredare fenomen: en fascination för en senare period som redan uppfattats som vintage. 2000-talet och början av 2010-talet, länge förlöjligade för sina överdrifter, omvärderas nu med ett nytt perspektiv. Genom att återuppta ett ikoniskt Alexander McQueen-motiv påminner Margot Robbie oss om att mode fungerar i cykler.

Det som verkade daterat igår kan bli åtråvärt igen idag, buret av en ny generation eller av inflytelserika personer som kan ge det ett andra liv. Genom den här klänningen bekräftar skådespelerskan sin status som modeikon med fokus på kulturella referenser. En sak är säker: denna anspelning på den sleaze indie-eran har inte lämnat någon oberörd.

Genom att välja en Alexander McQueen-kreation med ett ikoniskt motiv från 2000-talet lyckades Margot Robbie kombinera hyllning och modernitet. Mellan nostalgi och samtida nytolkning illustrerar hennes framträdande i Vogue Australia arkivens kraft i dagens mode. Det är ytterligare ett bevis på att vissa signaturer, även årtionden senare, behåller sin fulla effekt.