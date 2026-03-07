"Jag väger 100 kg och är 1,68 m lång": hon omfamnar stolt sin kropp utan några hinder

Att acceptera sin kropp, ha kul med mode och ignorera försiktigheten: det är Tania Piombino ( @taniamakeuplus) har satt upp för sig själv . Följd av hundratusentals prenumeranter på Instagram bevisar innehållsskaparen varje dag att stil och självförtroende inte har något att göra med en storlek på en etikett.

En innehållsskapare som hyllar kroppar som de är

I sina videor skräder Tania Piombino inte orden. ”Jag väger 100 kg och är 1,68 m lång”, konstaterar hon enkelt. Detta uttalande, långt ifrån en generad bekännelse, blir ett manifest. Genom att visa sig själv som hon är, utan retuschering eller förställning, förvandlar hon det som vissa fortfarande anser vara osäkerheter till genuina styrkor.

Med över 338 000 följare på Instagram och en community på över 370 000 på TikTok delar hon dagligen med sig av sin glädjefyllda och fria vision av plus size-stil. Hennes inlägg väcker lika mycket uppmärksamhet för sitt utseende som för den positiva energi hon utstrålar.

Plus size-looker som utstrålar stil

Mode är hennes lekplats. Tania utmärker sig i att skapa outfits som framhäver kurviga figurer utan att försöka dölja dem. Figurnära klänningar, matchande set, djärvare plagg: allt blir en ursäkt för att skapa inspirerande och tillgängliga looks.

I sina Reels visar hon hur man förvandlar basplagg till karaktärsfulla outfits. En strukturerad kavaj, en åtsittande klänning eller en streetwear-ensemble kan snabbt bli ett statement-plagg när de bärs med självförtroende. Hennes tillvägagångssätt är enkelt: mode ska vara ett nöje, inte ett besvär. Och framför allt är det inte beroende av en specifik storlek.

Ett starkt kroppspositivt budskap

Utöver kläderna för hennes videor ett mycket bredare budskap. Tania pratar om kroppen med en transparens som sällan syns på sociala medier. Bristningar, celluliter, förklädsmage: allt som ofta är dolt eller retuscherat syns naturligt på henne.

Detta sätt att visa den mänskliga kroppens verklighet, ofiltrerat, hjälper till att förändra hur vi ser på dessa extremt vanliga egenskaper. Snarare än att uppfatta dem som brister presenterar hon dem som normala delar av livet. Oavsett om hon filmar sina outfits medan hon reser i Costa Rica eller i en urban streetwear-miljö, visar innehållsskaparen alltid samma tysta självförtroende. Det är ett sätt att påminna oss om att skönhet inte är begränsad till en enda standard.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Ett inflytande som djupt påverkar hans samhälle

Framgången för hennes videor beror inte enbart på hennes stylingfärdigheter. Den vilar främst på den mycket starka koppling hon upprätthåller till sin community. Det finns gott om vittnesmål under hennes inlägg. Vissa prenumeranter förklarar att de äntligen vågar bära de kläder de älskar. Andra delar med sig av att de har lärt sig att se på sina kroppar med mer vänlighet.

Dessa kommentarer illustrerar den påtagliga effekten av hennes innehåll. För många är hennes videor mycket mer än bara moderåd: de blir ett genuint utrymme för stöd och uppmuntran.

En omtänksam och inspirerande gemenskap

Med över 600 inlägg i bagaget har Tania Piombino skapat en värld där mode rimmar med vänlighet och glädje. Hon delar med sig av sina vardagliga looks, sina resor, sina shoppingfynd och sina tips för att må bra i sina kläder. Hennes budskap är tydligt: att vara kurvig eller plus size betyder inte att man ska ge upp stil, djärvhet eller kreativitet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Tania Piombino (@taniamakeuplus)

Sensmoralen i historien är att genom att säga "Jag väger 100 kg och är 1,68 m lång" konstaterar Tania Piombino helt enkelt en sanning: varje kropp förtjänar att bli sedd, firad och klädd med stolthet. Och om hennes budskap är så framgångsrikt beror det kanske på att det påminner oss om något viktigt: självförtroende är alltid den bästa klädseln.