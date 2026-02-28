Medan hon är gravid dansar hon i svindlande klackar och trotsar förutfattade meningar.

Uppe på klackar flera centimeter höga och klädd i en lätt tygdräkt rör sig den professionella dansaren Anais Viola (@dfy_anais) graciöst över dansgolvet, flera månader gravid. Medan vissa gravida kvinnor måste anstränga sig övermänskligt för att böja sig ner, rör sig denna klackinstruktör med oroande lätthet. Hennes babymage är hennes vackraste accessoar, som ackompanjerar henne med en touch av poesi i varje koreografi, även den mest energiska.

Fira din bebismage på ett annat sätt

Anais Viola (@dfy_anais) utför akrobatiska rörelser , glider över golvet, rullar höfterna som Shakira och genomför en split med ansträngningslös elegans. Och som om det inte vore fysiskt nog håller hon takten med musiken i skor värdiga Lady Gagas garderob. Denna professionella dansare, som talar kroppsspråket perfekt, förvränger sig själv med sin stolta babymage.

Anais Viola har rytm i blodet, men det är inte allt: hon har också en flera månader gammal bebis som gungar inuti. Med lårhöga stövlar som praktiskt taget lossnar hennes hals, ett bländande strass-pannband och virkade shorts i midjan gör denna koreograf sin mage till ett emblem, en integrerad del av showen. Genom denna slående konstnärliga föreställning utmanar hon lekfullt förutfattade meningar om graviditet.

Sedan urminnes tider har gravida kvinnor rådts att vara extra försiktiga, att inte röra på sig för mycket och att skydda barnet som om det vore gjort av porslin. I samma ögonblick som de vickar lite anklagas de för att äventyra barnets hälsa, eller till och med misshandla det. Men slutet av graviditeten är inte alltid en mörk period av konvalescens. Anaïs är faktiskt ett levande bevis. Hon kan inte motstå radions lockelse. När ljudet fyller studion tar det nästan spontant tag i henne och förvandlar henne.

Ännu en bild på graviditeten

Generellt sett rekommenderas gravida kvinnor att delta i lättare aktiviteter som yoga, pilates eller vattenaerobics. Det är dock mindre vanligt att se dem lyfta benen över huvudet, göra piruetter eller återskapa en musikvideo till Pussycat Dolls. Ändå upplever alla kvinnor graviditet olika. Vissa rör sig i snigelfart och kämpar för att röra sig, medan andra fortsätter med sina aktiviteter som om ingenting vore fel.

Anaïs, å sin sida, skryter inte med sina färdigheter inför blivande mammor genom att säga : "Titta vad jag kan göra." Hennes dagliga liv är som en ständig show, och gravid eller inte, det förblir hennes yrke. Studier stöder till och med hennes påstående. American College of Obstetricians and Gynecologists presenterar dans som en säker och nyttig form av träning under graviditeten.

Medan vissa konservativa internetanvändare fördömer denna sport och jämför denna moderna balett med "en vulgär striptease", stöder vetenskapen den. Den stärker bäckenbotten och förbättrar barnets position i livmodern. Den enda risken för barnet, även känd som deras lilla fickkamrat? Att själva bli en begåvad dansare.

Att popularisera "klackar", en praxis som fortfarande ses ner på.

Klassiska dansare har sin egen klädkod, och Anaïs är inget undantag. Hon bär inte baletttofflor med band, utan snarare högklackade stövlar inlindade i snören. Ingen trikå pryder hennes figur, utan avsiktligt lätta kläder. För i hennes disciplin, liksom i andra, är kroppen i centrum. Denna erfarna dansare är en ambassadör för "heels", en dansstil som kräver längd och en viss grad av balans.

Många kvinnor flockas till hennes studio, ivriga att återta sin figur och återupptäcka sin image. Denna praxis, som anklagas för att vara "för suggestiv" eller "för vulgär", är fortfarande dåligt förstådd av allmänheten. Ändå är det långt ifrån en "nybörjarklubbsaktivitet". Att bara gå hela dagen på tio centimeter höga spikar är en sport i sig, så att utföra trick i dessa överdimensionerade skor är en styrkeprestation. Och med en mage som liknar en ballong, ja, det är heroiskt.

Medan hennes kropp redan åstadkommer det extraordinära, avslöjar dansaren Anais Viola (@dfy_anais), med sitt smittande groove, den oändliga potentialen hos en kvinna som bär livet. Hennes barn, en osynlig partner som ändå tar hennes plats, är hennes drivkraft.