Vid 80 års ålder tror hon inte längre på fysisk skönhet och inspirerar på andra sätt.

Vid 80 års ålder utmanar Helen Mirren djärvt själva begreppet "skönhet" så som vi har konsumerat det i årtionden. Hon strävar inte längre efter att förkroppsliga ett fast ideal; hon föredrar dynamik, balans, den där livfulla närvaron som varken är beroende av en spegel eller av ålder. Och det är just på detta sätt som hon inspirerar, och visar upp en stil och energi som är unikt hennes egen.

Hon är försiktig med ordet "skönhet"

Den brittisk-amerikanska skådespelerskan Helen Mirren kunde, liksom så många andra ikoner, klamra sig fast vid koderna för klassisk, standardiserad skönhet. Ändå trotsar hon dem med en nästan förbryllande elegans. Vid L'Oréal Paris Women of Worth 2025-evenemanget i Los Angeles förklarade hon att hon misstroar ordet "skönhet" och finner det för snävt, för laddat med ofta orealistiska förväntningar. Denna term, enligt henne, begränsar. Den fryser. Särskilt när vi åldras, när den blir ett minfält där varje rynka granskas som en förolämpning.

Det hon älskar mest är "swagger". Ett ord som framkallar en attityd, ett sätt att vara i världen, en tyst självsäkerhet som lyser igenom i hur hon går lika mycket som i hur hon skrattar. "Swagger" är det som avslöjar en person bortom deras fysiska utseende, det som berättar en historia innan de ens öppnar munnen. I hennes ögon är utseendet inte allt. Energi, å andra sidan, ljuger aldrig. Hon säger att hon vill bli ihågkommen inte för ett polerat ansikte eller en perfekt skulpterad figur, utan för den inre vibrationen som överskrider åren utan att någonsin blekna.

Komfort före koketteri

I sitt förhållningssätt till mode förespråkar Helen Mirren nu något djupt befriande. Borta är dagarna med skor som plågade fötterna, klänningar som var för tajta för att andas och de stela poserna som påtvingas av överdrivet kodifierad glamour. Med humor och tydlighet påminner hon oss om att en lyckad outfit börjar med… bekväma skor. Denna enkla "regel" säger mycket: sann chic föds ur komfort, från att känna sig bra i sin egen hud, bekväm med sin ålder och i sin egen stil. En frihet som förändrar hur vi klär oss och hur vi ser oss själva.

Röda mattan: en föreställning snarare än en bedömning

När det gäller röda mattan ser Helen Mirren den som en scen, inte en tribunal. En glädjefylld, nästan teatralisk föreställning, ett uppehållet ögonblick som varken förtjänar besatthet eller ångest. Denna distansering låter henne avväpna en värld där bilden regerar, där minsta "ofullkomlighet" granskas.

För henne är dessa stunder till för att leka, för att ha kul, för att för en minut förkroppsliga en mer flamboyant karaktär än vanligt. Sedan går hon vidare till något annat. Denna förmåga att sätta saker i perspektiv, att behandla glamour med en lätt hand, är kanske en av hennes mest värdefulla lärdomar.

Att åldras som en seger, inte som en kapitulation

Och så finns det hennes syn på ålder. Helen Mirren talar inte om det som en oundviklighet eller en dödsstöt, utan som en seger. Att vara 80, enligt henne, är nästan ett privilegium. Att fortfarande kunna arbeta, skratta, sminka sig, njuta av ett glas vin, gå på teater, upptäcka en film eller sträckkolla en serie: allt detta är enkla nöjen som hon omfamnar fullt ut.

För henne innebär åldrande att samla på sig möjligheter, inte begränsningar. Det innebär att odla en oförminskad nyfikenhet och en lugn relation med sig själv. Det innebär att gå framåt med en nyfunnen frihet, fri från besattheten av andras åsikter.

Hennes sanna arv har således ingenting att göra med ett fast estetiskt ideal. Det ligger i hennes sätt att se på livet med humor, med distans, med en frihet som trotsar normer. Den brittisk-amerikanska skådespelerskan Helen Mirren förkroppsligar en livfull, självsäker och rebellisk skönhet. En skönhet som inte kan mätas, men som känns. En skönhet som vid 80 års ålder utstrålar annorlunda, eftersom den inte längre beror på ungdom, utan på attityd.