Folk kommenterade ofta hennes gropar; idag gör hon dem till sitt signaturmärke.

Oavsett om de sitter på hakan eller på endera sidan av kinderna bidrar gropar till ansiktets unikhet. De betraktas som värdefulla berlocker och framträder i en lätt grimas och ramar in ett leende vackert. Vissa människor har minimalistiska gropar som syns när de är glada, medan andra, som Evelyn från @dara_smiles1-kontot, har halvmåneformade gropar. Genetik är källan till många konstverk.

Gropar etsade i ebenholts hud

Gropar, de där håligheterna som uppstår i antydan till ett leende och liknar ett skiljetecken i ansiktet, är inte något som är påhittat. De är ett genetiskt arv, en medfödd egenskap. Ur en rent dermatologisk synvinkel betraktas gropar som en missbildning av zygomatiska muskler. Ändå ses de i den estetiska föreställningen som en fördel snarare än en anomali. Medan groparna som utgör celluliter stöter bort ögonen, inspirerar dessa håligheter inbäddade högst upp på läpparna en outtömlig fascination.

Miley Cyrus, Ariana Grande och Kate Middleton har omedvetet populariserat denna huddel de inte ens valt. I ett samhälle där utseende lätt kan köpas har många kvinnor försökt efterlikna denna naturliga egenskap genom en procedur som kallas "gropplastik". Medan vissa desperat försöker härma en fosterskada, har Evelyn från kontot @dara_smiles1 äkta gropar.

Långt ifrån att vara diskreta eller smälta in i hennes kindben, står hennes gropar i centrum för hennes ebenholtsfärgade ansikte. De kompletterar vackert hennes mun som ett utropstecken i slutet av en mening. Närhelst hennes läppar sträcks av känslor eller när hon talar, blir hennes gropar mer framträdande och verkar ha ritats av en serietecknare.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Evelyn Ambrose (@dara_smiles1)

En fysisk egenskap som ger ansiktet definition

Detta ödets tecken kunde ha blivit en källa till osäkerhet eller ett förebud om oro. Evelyne kunde ha hållit munnen neutral för att dölja sina gropar eller utfört dagliga ansiktsövningar för att "lugna" dem. Men det blev symbolen för en unik skönhet, en källa till personlig stolthet, en del av hennes identitet.

När Evelyn såg dem synas i varje leende slutade hon så småningom att försöka dölja dem. Tvärtom visar hon dem med en beundransvärd lätthet. Hon förklarar att groparna aldrig är dolda bakom ett filter eller en noggrant poserad pose. De blir till och med utgångspunkten för många inlägg, som om hennes ansikte har hittat sin egen signatur.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Evelyn Ambrose (@dara_smiles1)

En detalj som skiljer den från resten av världen

Denna unika detalj är en påminnelse om att skönhet inte alltid handlar om perfekt symmetriska drag eller ansikten som formats av samma trender. En oväntad detalj kan räcka för att ge karaktär åt ett utseende och göra det omedelbart minnesvärt. Evelyns gropar försöker inte konkurrera med standarder: de bryr sig inte det minsta.

Och kanske är det just det som gör dem så tilltalande. I en tid där filter raderar ofullkomligheter, där appar låter dig omforma en näsa eller framhäva kindben på några sekunder, påminner hennes gropar oss om att ett ansikte inte behöver retuscheras för att få djup.

Genom sina videor förvandlar Evelyn ett drag hon kanske försökte dölja till ett verkligt emblem. Hennes gropar är inte längre bara två fördjupningar som uppstår när hon ler: de har blivit en del av hennes identitet, den del som ger hennes ansikte det där lilla som är omöjligt att reproducera.