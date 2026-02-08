Denna cheerleader bevisar att disciplin inte bara handlar om fysiskt utseende.

Det är en bild som har blivit viral. Den har fått över en miljon visningar och illustrerar perfekt kraften i denna sport, ofta underskattad eller reducerad till bara gester. En cheerleader, som en gång ockuperade mittplanen som höger guard, snurrar sin partner med oroande lätthet. Tillsammans utför de de mest tekniska cheerleading-rörelserna. Och basen, Brandon Gray, bevisar, utöver att bara balansera könsbalansen i detta övervägande kvinnliga lag, att magmuskler inte är avgörande för att dämpa hans lagkamraters piruetter.

En kroppspositiv föreställning som blev viral

Den här videon har blivit viral och utlöst en våg av applåder. En cheerleader vid namn Brandon Gray skickar sin partner, Ashlyn Pinner, flygande genom luften som om hon vägde nästan ingenting. Han lyfter henne med ena handen, som en mänsklig språngbräda, och snurrar henne på handflatan som ballerinorna i en speldosa. En sann naturkraft, han saknar de utbuktande muskler som ofta förknippas med cheerleaders, och det är just det som gav honom ett dundrande antal gilla-markeringar. Denna prestation, en kraftfull kampanj för mångfald , är både en estetisk och fysisk bedrift.

Över en natt gick duon, som vanligtvis utför dessa spektakulära stunts för studenter vid University of South Florida, från studentlivets avskildhet till internets framgång. På sociala medier, som har blivit deras skyltfönster, är användarna fulla av lovord. "Man kan se att tjejerna känner sig trygga med honom", säger en. "Han får det här svåra jobbet att se så enkelt ut! Man måste vara otroligt stark för att klara det", tillägger en annan.

I den kollektiva fantasin är cheerleading en gymnasiehobby, en aktivitet för "populära tjejer". Men det är inte bara en visuell attraktion eller enbart en bakgrundsuppvisning; det är en sann symfoni av kroppar. Det är en sport som kräver flexibilitet, smidighet, styrka och explosivitet. Som Brandon Gray visar behöver man inte svällande biceps, sexpack eller en skulpterad fysik för att snurra med sin partner. Beskriven som "campusstjärnan", en hederstitel i USA, är denna cheerleader med sin titaniska kroppsbyggnad också ett lysande exempel på inkludering i en sport som fortfarande klamrar sig fast vid ett ideal om " maskulinitet ".

En viktig påminnelse: vikt är inte detsamma som talang

Innan han gick med i cheerleadinglaget och fick möta pom-poms var 23-årige Brandon Gray en kraft att räkna med på planen, där han improviserade rutiner med rugbybollen. Nu använder han sina muskler för skolans cheerleadinglag. Han deltar i lokala tävlingar som Sunshine Stunt Battle. Det var faktiskt på den här scenen som hans framgångar började.

Hans kroppsbyggnad och fysik kunde ha varit avgörande, särskilt i denna konstform som förlitar sig på utseende och håller sig till idealet om den smale mannen. Han har dock mer än bevisat vad han kan. Han utför ensam akrobatiska rörelser som vanligtvis kräver flera armar och vanligtvis görs i grupp. Han är förkroppsligandet av uttrycket "tyst styrka". Man behöver bara se honom i aktion för att förstå. Denna extraordinära cheerleader ger illusionen av enkla rörelser, medan dessa rörelser i verkligheten kräver timmar av träning.

Han följer sin partners bakåtvolt och dubbelvolt utan att svettas. Ännu mer hisnande är att han förblir oberörd, även med en kvinna som väger runt 50 kilo på fingertopparna. Som ättling till Thor eller Thanos besitter denna cheerleader en kraft som fitnessentusiaster inte kan matcha, inte ens med tyngdlyftning.

Trotsar skönhetsstandarderna som är förknippade med denna sport

Denna sport kräver flexibilitet, men den mentala styrka som krävs för disciplin är allt annat än det. Inom cheerleading delar männen ofta en liknande fysik med kvinnorna, som är praktiskt taget identiska och bara skiljer sig åt i hårfärg. Dessa herrar, som ofta anlitas för att öka längden på cheerleaders och förbättra deras prestationer, har inte ett uns av fett, inte ens en liten rulle fett som kikar fram under deras tryckta t-shirts. Fysiska egenskaper verkar ibland trumfa talang, som om utbuktande muskler är nödvändiga för att rättfärdiga styrka.

Denna cheerleader må vara tyngre än genomsnittet, men han besitter obestridlig herkulisk styrka. Visst, hans kropp ser mjuk ut, men insidan är som armerad betong. Hans muskler är inneslutna i kött, men han är kapabel till bedrifter som fem Ken-dockor kämpar för att upprepa. Och det är värdefullt för oss, eftersom vi fortfarande förknippar övervikt med slarv eller en stillasittande livsstil.

Denna cheerleader, som inger bred sympati och tillför sporten en mänsklig touch, har omedvetet blivit en symbol för förändring. Han trotsar skönhetsnormer med medfödd grace. Han rättfärdigar alla dem som, någon gång, känt sig "för tjocka" för att delta i sport. Sensmoralen i historien: att vara plus size är en enorm fördel.