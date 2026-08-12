Vid 60 års ålder hävdar hon sin rätt att njuta av stranden utan några som helst hinder.

Kroppspositiv
Émilie Laurent
Maillot de bain à 60 ans liberté
@ginadrewalowski / Instagram

Medan samhället fortfarande påtvingar kvinnors kroppar ett utgångsdatum och utsätter dem för en veritabel klädkod, bryter allt fler äldre kvinnor sig loss från den stereotypa stickade linningen och de föråldrade kläderna. Fast beslutna att njuta av varje solig dag som de gjorde i sina yngre år, vägrar de att anpassa sig till denna påtvingade blygsamhet och omfamnar sommaren i tvådelade baddräkter. Sextioåringen @ginadrewalowski förkroppsligar denna bekymmerslösa sommarlivsstil och konkurrerar med solen på den varma sanden.

Det finns ingen åldersgräns för baddräkter.

Om du är rädd för att bli äldre och om samhällets hjärntvätt mot åldrande har tagit tag i dig, kommer innehållsskaparen @ginadrewalowski snabbt att skingra dina rädslor och föra dig tillbaka till verkligheten. Denna fulländade sextioåring, vid namn Gina, är den strålande motsatsen till vad världen förväntar sig av en kvinna i hennes ålder. Det är omöjligt att sammanfatta henne med ett enda adjektiv. Men denna glada själ, som bländar alla som ser henne och nästan beundrar sig själv genom ett par solglasögon, bryter lätt mot reglerna som styr hennes garderob.

Hon är en helt annan värld än den stereotypa "älskvärda mormorn" som gömmer sig i sina koftor och vars enda bästsäljare är byxor med resår i midjan. Nej, Gina vägrar att underkasta sig grundlösa påbud som enbart är utformade för att få kvinnor att känna sig skyldiga och framställa ungdomar som förebilder av dygd. Medan vissa kvinnor, när de når klimakteriet, definitivt slår igen dörren för kjolar över knäna och ärmlösa toppar, ger denna pensionär med det bländande leendet fritt spelrum åt sin stil. På trottoaren bär hon kläder som är motsatsen till måttfullhet och blygsamhet. Och hon behåller denna sorglösa attityd under alla omständigheter, även på den heta sanden, inför en mängd åskådare.

I en video filmad mot horisonten svajar hon i en svart bikini prydd med guldsmycken, hennes silverhår uppsatt i vågor. En vacker glimt av att släppa taget, ackompanjerad av frasen "kroppen har inget utgångsdatum". Hon bär visserligen en kofta, men direkt mot huden, vilket ger begränsad täckning men en befriad look.

@ginadrewalowski Varför ska jag gömma mig?🫣 #LifeAt60 ♬ Originalton - Gina

Sextio år gammal och stolt över det, ett tal värt att lyssna på om och om igen

Vare sig det är på trånga stränder eller i en mer urban miljö, ber denna innehållsskapare, som sätter allt som samhället obevekligt har demoniserat i perspektiv, inte om tillåtelse att existera. Under hennes fötter förvandlas varje hörn av det offentliga rummet till en kreativ lekplats, en improviserad scen.

Vid vattenbrynet kastar Gina (@ginadrewalowski) av sig de otympliga sömmarna i sin baddräkt för att känna havet mot huden. På stadens gator överger hon de tovade sulorna på sina kardborreskor för att låta klickandet från svindlande stilettklackar genljuda. Hon försöker inte anpassa sig till denna påtvingade diskretion: hon uttrycker sig utan återhållsamhet eller censur. Hon bär kläder som många kvinnor i hennes ålder har förvisat från sina garderober, av resignation, skam eller brist på självförtroende. Det som för andra verkar som att ta en risk är för Gina ett sätt att leva.

Hennes garderob består huvudsakligen av minikjolar, klänningar med djärva slitsar eller omlottsnitt, och skulpturala bikinis som omfamnar hennes figur istället för att fånga den. För henne finns inga reglerade längder eller subtila, strikta klädkoder. Gina vänder på egen hand upp och ner på åratal av propaganda som främjar evig ungdom och bevisar att ålderdom varken är en serie uppoffringar eller ett oundvikligt öde.

Bilder som bevisar att ålder inte är en börda

Genom obevekliga marknadsföringskampanjer, marknadsföring av kosmetisk kirurgi och samhälleliga påtryckningar har kvinnor kommit att tro att deras kroppar en dag kan bli föråldrade. Eller att de inte längre skulle kunna njuta av tjugoårsålderns modeglädje när de fyllde femtio.

Ändå, genom sitt inspirerande och obegränsade innehåll, fritt från alla påbud, hyllar Gina (@ginadrewalowski) åldern. Som hon säger i en video försöker hon inte gå tillbaka eller bli en yngre version av sig själv. Hon vill helt enkelt leva sitt liv utan begränsningar. För trots allt definierar inte åldern på ditt ID-kort din personlighet eller de val du gör framför spegeln.

Att bära en fin baddräkt eller en paljettklänning vid 60 års ålder är inte ett uttryck för ånger, och det är inte heller ett bevis på åldersförnekelse. Det är en symbol för en kvinna som har fått ut det mesta av andra halvan av sitt liv. Yttrandefrihet ska aldrig vara valfri, och Gina påminner oss vackert om det.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkonstnär jonglerar jag stilistiska grepp och finslipar feministiska punchlines dagligen. Under mina artiklar bjuder min lätt romantiska skrivstil på några verkligt fängslande överraskningar. Jag njuter av att reda ut komplexa frågor, som en modern Sherlock Holmes. Könsminoriteter, jämlikhet, kroppslig mångfald… Som journalist på gränsen dyker jag huvudstupa ner i ämnen som väcker debatt. Som arbetsnarkoman sätts mitt tangentbord ofta på prov.
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