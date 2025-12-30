Search here...

Klädd i strandkläder firar den här mamman sina bristningar och sin kropp efter graviditeten.

Kroppspositiv
Léa Michel
@brunna.teixeira_/Instagram

På Instagram berörde Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) nyligen tusentals följare genom att dela ett foto på sig själv i strandkläder, där hon stolt visar upp spåren efter moderskapet. Långt bort från filter och retuschering, kompletterade hon detta inlägg med ett kraftfullt budskap om kroppsacceptans och självmedkänsla.

"Du är inte ett nummer, du är en människa."

Under sitt inlägg skrev Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) innerliga ord: ”Så länge har vi lärt oss att mäta vårt värde med siffror: vikten på vågen, klädstorlek, kalorier eller gilla-markeringar. Men inget av dessa saker definierar oss. Du är inte ett nummer. Du är inte din spegelbild i en alltför hård spegel. Du är en hel människa – komplex, lysande, värdig.” Hon uppmanar oss således att ompröva personligt värde, inte genom utseendets lins, utan genom tacksamhet för kroppen, som kan ge liv, röra på sig, skratta och skapa minnen.

En hyllning till kroppslig vänlighet

I sitt inlägg påminner Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) oss också om att kroppspositivitet inte betyder att älska varje del av sig själv hela tiden. För henne betyder det att behandla sig själv med vänlighet, respektera sin kropp även när självuppfattningen blir viktigare. Hennes budskap är en hyllning till friheten: att våga bära de kläder vi gillar, äta det som ger oss näring, ta hand om oss själva utan skuld och framför allt att känna sig "tillräckliga" precis som vi är, här och nu.

En våg av positiva reaktioner

Kommentarerna strömmade in under inlägget: "Du är magnifik", "Tack för detta hjärtevärmande meddelande", "En sann inspiration!" Hundratals internetanvändare berömde detta autentiska vittnesmål från denna mamma, som lyfter fram verklig skönhet, ofta långt ifrån de orealistiska normerna i sociala medier.

Utöver ett enkelt foto belyser Bruna Alves Teixeiras (@brunna.teixeira_) tillvägagångssätt en alltmer närvarande rörelse: försoning med sin kropp, särskilt efter graviditeten, med dess märken, dess förändringar... och hela dess historia.

Hon testar plus size-outfits för semestern och ger en riktig lektion i självförtroende

