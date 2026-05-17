Denna föga kända mentala styrka sägs vara vanlig hos de mest professionellt "framgångsrika" människorna.

Fabienne Ba.
Vi pratar ofta om talang, nätverkande eller tur för att förklara en framgångsrik karriär. Men en annan, mer subtil nyckel kan väga långt tyngre. Och den goda nyheten är att den kan utvecklas, oavsett din utgångspunkt. Enligt Harvard Business Review finns det en avgörande mental färdighet som många fortfarande underskattar.

En enkel… men kraftfull färdighet

I en artikel i Harvard Business Review delar Tapan Singhel, VD för Bajaj Allianz General Insurance, med sig av vad han anser vara den främsta drivkraften bakom sin karriärutveckling: ett "tillväxttänkande". För honom är det inte bara ett "plus" på ett CV. Det är en viktig grund för att blomstra i en ständigt föränderlig arbetsvärld.

"Tillväxttankesättet": idén som förändrar allt

Detta koncept utvecklades av psykologen Carol Dweck vid Stanford University. Det bygger på en enkel idé: dina färdigheter är inte fasta. De kan utvecklas med ansträngning, erfarenhet och lärande.

Omvänt innebär ett "fixerat tankesätt" att man tror att man "antingen är begåvad eller inte", "lämpad för något eller inte". Detta perspektiv begränsar ofta djärvhet och framsteg. Ett tillväxttänkande, å andra sidan, förändrar uppfattningen av utmaningar: en svårighet blir en möjlighet att lära sig, inte ett bevis på bristande förmåga.

Tre konkreta attityder att anta

Tapan Singhel beskriver tre reflexer för att utveckla detta tankesätt:

  • För det första, undvik att gömma dig bakom omständigheter. Ett misstag är inte ett mål, utan användbar information för framsteg.
  • Acceptera sedan det okända. Nya situationer kan vara obekväma, men de är också de rikaste på inlärningsmöjligheter.
  • Slutligen, våga be om hjälp. Ingen är expert på allt, och framsteg kommer också genom kommunikation och konstruktiv ödmjukhet.

I en professionell miljö som kännetecknas av snabbt föränderliga jobb, automatisering och artificiell intelligens blir denna förmåga att kontinuerligt lära sig ovärderlig. Analyser visar att företag i allt högre grad söker kandidater som kan anpassa sig och utvecklas, snarare än de med statiska färdigheter.

En hjärna som lär sig hela livet

Personer med ett fastlåst tankesätt tenderar att undvika nya situationer av rädsla för att misslyckas. De med ett tillväxttänkande närmar sig saker annorlunda: de ser varje misstag som en möjlighet till lärande. Vissa tillvägagångssätt uppmuntrar till och med att mentalt ersätta "Jag misslyckades" med "Jag har inte lyckats än". Denna enkla fras öppnar upp ett mer konstruktivt och motiverande perspektiv. I detta tankesätt blir framsteg en naturlig process, snarare än en konstant press.

"Tillväxttankesättet" bygger också på neuroplasticitet: hjärnan fortsätter att förändras med erfarenhet. Att lära sig, upprepa och justera sina metoder stärker verkligen neurala kopplingar. Med andra ord är framsteg inte en fråga om "naturlig talang" utan om dynamik.

Låt oss avsluta med att komma ihåg att det inte bara finns ett sätt att "lyckas professionellt". Alla har sina egna önskningar, sin egen takt och sin egen väg. Framgång handlar inte om ranking. För vissa ligger det i karriärutveckling. För andra handlar det om balans, kreativitet eller helt enkelt nöjet att utföra arbete i linje med deras värderingar. Det viktigaste är att må bra med det man bygger. Och om det man bygger utvecklas över tid är det också en form av framgång.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
