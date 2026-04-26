Varför känner vissa människor sig alltid som "otur", enligt psykologin?

Du kanske känner någon som säger att de lockar till sig otur ... eller så kanske du själv känner så ibland. Psykologi visar dock att denna känsla av otur ofta beror mindre på faktisk otur än på hur hjärnan tolkar händelser. Den goda nyheten är: vår uppfattning är inte fast.

Hjärnan behåller lättare det negativa

Den första mekanismen som spelar in är negativitetsbias. Enkelt uttryckt tenderar våra hjärnor att ge mer vikt åt obehagliga upplevelser än åt neutrala eller positiva. Ett försenat tåg, ett missat meddelande, spillt kaffe på din favorit-t-shirt ... dessa mindre motgångar lämnar ofta ett starkare intryck än en smidig resa eller en problemfri dag.

Forskare, inklusive Roy Baumeister och hans kollegor, har visat att negativa händelser generellt sett har en starkare psykologisk inverkan än positiva. Som ett resultat kan du känna att dåliga saker fortsätter att hända, medan goda tider passerar lugnare.

När man tror på otur... ser man den överallt

En annan välkänd mekanism är bekräftelsebias . När någon tror att de har otur, lägger de lättare märke till allt som verkar bekräfta den uppfattningen. Missar du din buss? "Självklart." Hittar du den perfekta parkeringsplatsen fem minuter senare? Den detaljen kommer sannolikt att förbises.

Hjärnan älskar att validera det den redan tror är sant. Om du ser dig själv som oturlig riskerar du att mentalt samla alla bevis som stöder detta, samtidigt som du glömmer allt annat.

Känslan av kontroll förändrar allt

Psykologi hänvisar också till kontrollplats, ett koncept utvecklat av Julian Rotter . Det beskriver hur vi förklarar vad som händer oss. Vissa människor tenderar att tro att deras liv främst beror på externa faktorer: tur, ödet, andra människor, slumpen. Detta kallas för en extern kontrollplats.

Andra känner att de kan påverka händelser mer genom sina val, handlingar eller attityd. När man känner att allt beror på yttre krafter kan det vara lättare att känna att man är utlämnad till händelsernas nåd ... och därför plågad av otur.

Efter flera motgångar kan modfälldheten sätta in.

Psykologen Martin Seligman utvecklade teorin om inlärd hjälplöshet. Den beskriver vad som kan hända när en person upplever flera negativa upplevelser i rad: de slutar med att tro att de inte har någon makt över vad som händer dem.

En möjlig konsekvens: mindre våghalsighet, mindre ansträngning, att förutse det värsta eller att ge upp innan man ens försöker. Detta är inte brist på värde eller förmåga. Det är en psykologisk mekanism som kan påverka vem som helst efter en svår period.

"Lyckosamma" människor har inte slumpen att tacka för allt.

Psykologen Richard Wiseman studerade konceptet tur med hundratals deltagare. Hans arbete tyder på att människor som anser sig vara lyckligt lottade ofta antar beteenden som skapar möjligheter.

Till exempel kan de vara mer öppna för nya saker, mer uppmärksamma på sin omgivning och mer benägna att ta tillvara oväntade möjligheter. Med andra ord är tur inte alltid en enkel slump: den kan också vara kopplad till hur man rör sig genom världen.

Hjärnan vill ha mening överallt

Vår hjärna älskar att förstå, koppla samman och förklara. Även när händelser är helt orelaterade letar den ibland efter en gemensam tråd. Tre mindre oväntade händelser under samma vecka? Sinnet kan snabbt dra slutsatsen: "Jag har verkligen haft en del otur på sistone." När det ibland helt enkelt är... en slump.

Kort sagt, att ha den här känslan ibland är mänskligt. Det betyder inte att du är dömd att dra till dig problem. Ofta återspeglar denna känsla främst naturliga kognitiva fördomar. Att ta ett steg tillbaka, lägga märke till vad som går bra och inse dina resurser och din förmåga att agera kan förändra ditt perspektiv. I slutändan är "otur" ibland mindre verklighet än en historia som hjärnan berättar lite för högt.