Att lyssna på andra människors samtal: psykologin dechiffrerar denna diskreta reflex

På en restaurang eller på en bänk i tunnelbanan tjuvlyssnar man ibland på fragment av samtal. När röster höjs eller par delar intima stunder i levande ljus, sänker man hörlurarna. Andras samtal blir då en distraktion i sig. Din nyfikenhet väcks. Denna något påträngande vana gör dig inte till en född skvaller eller en stalker. Psykologer har en lugnande förklaring.

En återspegling av överlägsen nyfikenhet

Du märker att du plockar information från bredvidbordet eller absorberar anekdotiska berättelser från grupper av vänner på de trånga tågen. Ibland är det oavsiktligt, och andra gånger är det avsiktligt. Du anstränger dina öron för att fånga upp varje berättelse runt omkring dig. Du låtsas läsa din roman eller följa rytmen i någon falsk musik, men i verkligheten är du helt absorberad av äventyren som berättas av din sittplatskamrat eller de hetsiga debatterna mellan ett par.

Dina öron blir till skvallerradarer . Även om dessa saftiga historier involverar helt främlingar kan du inte låta bli att vara uppmärksam. Det har nästan blivit ett löpande skämt på sociala medier. Många användare satiriserar detta påträngande beteende.

Så fort en röst höjs eller ett lätt suggestivt ord yttras tvärs över rummet, vandrar vårt hörselskänsla och ger efter för frestelsen att tjuvlyssna. Det måste sägas att dessa omgivande samtal ibland är mer underhållande än en true crime-podcast. Dessutom är denna "Desperate Housewives"-liknande attityd ganska universell. Även om nyfikenhet sägs vara en last, är den djupt rotad i den mänskliga naturen. Vissa människor har dock en benägenhet att snoka. Enligt neuroforskaren Jaak Panksepp kan denna skillnad förklaras av aktiveringen, i vår hjärna, av en belöningskrets som kallas "söksystemet".

Ett tecken på aktivt lyssnande

Om du har en tendens att hörbart infiltrera andra människors samtal och invadera dessa anonyma individers privatliv, beror det inte bara på att du trivs i rampljuset. Nej, det är inte en psykopatisk strategi eller en neurotisk ritual; det är helt enkelt en illustration av en mottaglig och känslomässigt engagerad person. Du tillhör vad psykologin kallar en "bra publik".

”Aktivt lyssnande är en avsiktlig handling där man gör sig helt tillgänglig för den andra personen, lyssnar på deras ord med en genuin önskan att förstå dem utan att döma”, förklarar Christel Petitcollin i Doctissimo . Vissa människor lyssnar uppmärksamt. De vill förstå en berättelse, lägga märke till en detalj eller förutse en situation. Det är ett selektivt och medvetet lyssnande: varje ord analyseras, varje röstböjning blir en ledtråd.

Till skillnad från passivt lyssnande kräver det kognitiv ansträngning och engagerar specifika uppmärksamhetsbanor. I det här fallet är du involverad i en konversation som inte är avsedd för dig. Du förblir fysiskt distanserad, men känslomässigt nära. Och invärtes är det en hyllning. Du reagerar tyst på varje uppenbarelse, vilket är ett tecken på kvalitet.

Mellan voyeurism och emotionellt lärande

Att lyssna på andra människors samtal kan verka rent påträngande, men verkligheten är en annan. Å ena sidan finns det voyeurism: den skyldiga njutningen av att få reda på intima detaljer, höra hemligheter eller jämföra sig med andras erfarenheter. Denna form av lyssnande härrör ofta från social nyfikenhet, en naturlig impuls med evolutionära rötter. I våra förfäders samhällen gjorde förståelsen för andras relationer och avsikter det möjligt för människor att bättre navigera i gruppen och förutse faror.

Å andra sidan finns det en mindre uppenbar men lika verklig fördel: emotionellt lärande . Genom att noggrant lyssna på dialoger och interaktioner avkodar vi ledtrådar om hur individer uttrycker sina känslor, hanterar konflikter eller delar sin glädje. Utan att direkt delta övar våra hjärnor på att känna igen toner, uttryck och relationsmönster. Det är lite som ett fritt socialt laboratorium: vi observerar, analyserar och assimilerar mänskliga beteenden, vilket berikar vår empati och emotionella intelligens.

Att lyssna på andra människors samtal är därför inte ett tecken på dålig social förmåga. Psykologer rekommenderar faktiskt att gå längre och etablera kontakt med dessa främlingar vars fullständiga personliga information du nu känner till. De anser att det är nästan terapeutiskt att prata med främlingar .