Känner du att du känner någon trots att du aldrig har sett dem? Det kan finnas en anledning.

Har du någonsin känt dig märkligt nära någon du aldrig träffat? Ett ansikte du ser regelbundet, en röst du hör ofta, en närvaro du följer på en skärm… Den här känslan är inte konstig eller överdriven. Den säger mycket om din hjärna, din känslighet och vårt mänskliga sätt att få kontakt med andra idag.

När förtrogenhet blir en form av kontakt

Den mänskliga hjärnan dras djupt till det som ofta återkommer i dess uppfattningsfält. Ju mer du ser ett ansikte, hör en röst eller läser ett namn, desto mer associerar ditt sinne det med något tryggt, bekvämt och icke-hotfullt. Detta fenomen, känt inom socialpsykologin som "ren exponeringseffekten", förklarar varför upprepning skapar en känsla av förtrogenhet.

Med andra ord tolkar din hjärna regelbundenhet som en koppling. Den skiljer inte alltid mellan en koppling som byggs genom interaktion och en som byggs genom vana. Och detta gäller även uppfattningen av kroppar: att regelbundet se en person i all sin fysiska mångfald, i sina naturliga uttryck, kan skapa en form av anknytning.

Enkelriktade relationer i den digitala tidsåldern

Med sociala medier förstärks denna mekanism tiofaldigt. Videor, berättelser, poddar och inlägg ger tillgång till intima fragment av vardagen: stunder av glädje, tvivel, trötta eller strålande kroppar, framgångar såväl som sårbarheter. Man ser en person leva, utvecklas, uttrycka sig, ibland visa sig som den verkligen är, utan överdrivna filter.

Det är så så kallade "parasociala" relationer föds . Man känner sig som en del av någons liv, att man förstår deras känslor, deras relation till deras kropp, deras image, deras upplevelser. Denna upplevda närhet kan vara mycket stark, till den grad att den skapar en verklig känsla av stöd eller tröst, även utan direkt interaktion.

Varför är detta intryck så starkt?

Flera element förstärker denna känsla av intim kunskap. För det första, personligt berättande: när någon pratar om sina känslor, sin relation till sin kropp, sina osäkerheter eller sina segrar, känner man att man förstår dem djupt. För det andra, tid: att följa någon över tid skapar kontinuitet, nästan en gemensam historia.

Slutligen spelar upplevda likheter en nyckelroll: samma värderingar, samma kamper, samma positiva och inkluderande syn på kroppen. Dessa likheter främjar en känsla av identifikation. Du ser inte längre bara en person, utan också en delvis reflektion av dig själv.

Att hålla sig jordad utan att förneka sina känslor

Att känna denna närhet är hälsosamt och djupt mänskligt. Det visar din förmåga att känna, att skapa kontakt, att inse skönheten och legitimiteten hos olika kroppar och livsvägar. Det är dock viktigt att behålla en viss grad av tydlighet. En mediemässig närvaro förblir ett urval av utvalda ögonblick. Dina verkliga relationer, ibland ofullkomliga, ibland mindre polerade, är lika värdefulla. De förtjänar samma ömhet, samma fysiska och emotionella vänlighet som du erbjuder andra.

Kort sagt, att känna att man känner någon utan att någonsin ha sett dem är varken en svaghet eller en skamlig illusion. Det återspeglar ett grundläggande behov av kontakt, äkthet och igenkänning. Omfamna denna känsla med ömhet, samtidigt som du fortsätter att vårda ömsesidiga band, grundade i verkligheten, där varje kropp, varje röst och varje berättelse har sin rättmätiga plats.