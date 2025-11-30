Hon gav (nästan) samma förnamn till sina trillingar, och anledningen kommer att överraska dig.

Artisha Davis, en mamma från New Orleans (Louisiana, USA), valde ett unikt sätt att namnge sina trillingar som föddes i oktober 2024.

Tre förnamn… som ingen vet hur man uttalar

Enligt Today förklarar Artisha Davis att när hon sökte efter namn med starka betydelser under en sen Instagram-session kom hon över "Daviane", ett namn hon lärt sig att betyda "älskad". Berörd av denna betydelse skapade hon två varianter: "Davianna" och "Davian", vilket gav vart och ett av sina barn en personlig version av namnet som låg henne varmt om hjärtat.

Detta ovanliga val har dock en rolig nackdel: "Ingen vet hur man uttalar sina namn", säger hon med ett skratt. Namnen är så lika att till och med hon ibland blandar ihop dem. För att förtydliga uttalas "Davianna" "Dah-vee-AH-nuh", "Davian", hennes ende son, uttalas "Day-vee-in" och "Daviane" uttalas "Day-vee-on".

En familjetradition som förs vidare

Artisha Davis, själv tvilling, förklarar att denna sedvänja härrör från hennes personliga erfarenhet, eftersom hon och hennes syster har mycket lika förnamn och ofta har blivit offer för administrativa förväxlingar. För att undvika att marginalisera sin fjärde dotter, som föddes i höstas, valde hon ett namn som också var likt i ljud och rytm, "Devyn", så att hon skulle känna sig inkluderad i denna syskonskara som är så nära varandra i ålder.

Denna ovanliga berättelse blandar kärlek, originalitet och en uppriktig önskan att skapa ett starkt band mellan sina barn genom deras förnamn.