Bör detta genombrott i kampen mot cancer finansieras? En forskares begäran är splittrande.

Julia P.
Mariano Barbacid, en framstående spansk forskare och pionjär i kampen mot cancer, tillkännagav nyligen ett stort genombrott i kampen mot bukspottkörtelcancer och vädjade i tv om 30 miljoner euro i finansiering "för att starta kliniska prövningar på människor". Men efter att sjukdomen helt eliminerats hos möss har denna begäran splittrat den allmänna opinionen djupt.

Ett lovande genombrott (hos möss)

Mariano Barbacid och hans team leder CNIO:s experimentella onkologigrupp i Spanien, där de utvecklat en trippelterapi som kombinerar tre läkemedel som riktar sig mot viktiga proteiner (KRAS, EGFR, STAT3). Hos möss försvann pankreastumörer utan signifikant återfall, även efter att behandlingen avslutats, och utan allvarliga biverkningar. Dessa resultat, publicerade i PNAS, ger hopp i kampen mot denna ultraaggressiva cancer med en låg femårsöverlevnad (mindre än 10 %).

Finansiering, en kolossal utmaning

Mariano Barbacid uppskattar kostnaden för att gå över till kliniska prövningar på människor, en komplex 2–3-årig process som involverar tre samtidiga läkemedel, till minst 30 miljoner euro. Han efterlyser därför akut stöd och betonar att "förseningar kan kosta tusentals liv". Även om det är lovande påpekar experter att "framgångar på djur" inte alltid överförs till människor och kräver rigorös validering.

Kontrovers på sociala medier

  • Reaktionerna online har varit passionerade och splittrade. Å ena sidan entusiasm: "En boxare tjänar 30 miljoner på en eller två matcher. En fotbollsspelare på ett år. Det vore synd för mänskligheten att inte ge 30 miljoner till den här mannen för att starta försök som skulle kunna rädda miljontals liv."
  • Å andra sidan finns det skepticism: ”Alla frågar sig ’var är miljardärerna?’ De vet att det är nonsens. Mänskliga försök skulle kosta en miljard. Istället för att fråga ’var man ska investera?’, fråga dig själv ’varför inte investera?’ Det är vad miljardärer gör.”

Mariano Barbacids vädjan om 30 miljoner euro har utlöst en viktig debatt: bör massiva investeringar göras i denna trippelterapi för bukspottkörtelcancer, validerad på möss, eller bör ytterligare garantier avvaktas? Mellan berättigat hopp och vetenskaplig försiktighet understryker denna kontrovers det akuta behovet av att finansiera forskning mot en "tyst mördare", som potentiellt kan rädda miljontals liv.

