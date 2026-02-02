Fruktar du varje förkylning? Denna sjukdom kan vara orsaken.

Du tillbringade en tredjedel av vintern med näsan begravd i näsdukar, sniffade ravintsaraolja och hostade hela kroppen. Nu när du mår bättre fruktar du ett återfall och har utvecklat samma tvångsmässiga vanor som Monk. Du ser bakterier överallt och är rädd för att återuppleva den där försvagande förkylningen om och om igen. Det kan vara en form av hypokondri.

Hälsoångest, en vanlig rädsla

Bakterier har inte gett dig mycket vila i år. Du har precis kommit igenom en slitsam influensasäsong, avbruten av frossa, feber och genomgripande symtom. Du tillbringade vintern med att rinna näsan, hosta tills du var medvetslös och kämpa mot dessa inre parasiter. Trots tio lager kläder, en halsduk, upprepade kurer med immunstärkande medicin och optimala hygienåtgärder, dukade du under för de säsongsbetonade virusen.

Det är bara otur. Men nu när du mår bättre kan du inte sluta tänka det värsta. Du är rädd för att återuppleva de där tröttsamma stunderna, med huvudet i inhalatorn och Vicks Vaporub som droppar ner i halsen. Så pass rädd att du i hemlighet drömmer om att sterila dräkter och latexhandskar kommer att vara på modet.

I år är influensan oförlåtande. Det är inte bara en övergående frossa som försvinner lika snabbt som den kom. Det är en elakartad förkylning som håller oss sängliggande och får oss att känna oss som grönsaker. Inte konstigt att du känner dig lite paranoid. Vårdpersonal kallar detta för hälsoångest, en variant av hypokondri. Du är inte riktigt i fobstadiet , men du får panik så fort det kittlar i halsen eller tröttheten överväldigar dig.

De omisskännliga symptomen

Har du någonsin känt på din hals, letat efter svullna lymfkörtlar eller undersökt dig själv i spegeln och föreställt dig fantomsymtom? Detta är verkligen ett tecken på hälsoångest. Du kontrollerar dig själv flera gånger om dagen och söker svar på internet. Om ditt mest värdefulla armband är en blodtrycksmätare och du sträcker dig efter termometern vid första tecken på värmevallningar, lider du förmodligen av denna moderna sjukdom.

”Det varierar från person till person och beror på vilket tillstånd som oroar personen mest, och den oron kan förändras”, förklarar Dr. Spelman , psykolog och klinisk chef för Private Therapy Clinic. Hur kan du avgöra om din oro är orimlig? Här är några vanliga tecken hos personer som lever med hälsoångest:

Besatt av kroppstecken: är överdriven uppmärksam på små förnimmelser som lätt obehag, en föränderlig födelsemärke eller till och med en något snabbare hjärtrytm än vanligt.

Tvångsmässigt sökande efter svar: att konsultera Google för att förstå ett symptom, läsa medicinska artiklar i all oändlighet eller granska varje liten variation i din hälsa.

Upprepade kontroller: mäta pulsen, kontrollera temperaturen eller övervaka blodtrycket oftare än nödvändigt.

Ständigt behov av lugnande: ringa släktingar, konsultera läkare eller söka hälsointyg för att lugna sinnet.

Ihållande rädsla trots lugnande resultat: även efter en läkarundersökning som visar att allt är bra, kvarstår oron.

Detta ökar hälsoångesten

Som specialisten förklarar intensifierades denna hälsoångest, som nu har blivit en del av medicinsk jargong, under Covid-19-krisens höjdpunkt. Och sedan den eran med kirurgiska masker, handsprit och social distansering har den blivit nästan kronisk. Men de ångestframkallande nyhetsberättelserna som dramatiserar varje sjukdom, ständigt påminner oss om ökningen av cancerfall och ger oss illusionen av att vara dömda med varje rubrik, förvärrar bara denna mentala oro. Även när de inte direkt berör din personliga situation tenderar de att öka den inre spänningen.

Att ha alla världens medicinska resurser nära till hands kan verka betryggande ... tills du stöter på det värsta tänkbara scenariot. Att leta efter symtom kan snabbt leda till alarmerande hypoteser, särskilt för dem som är benägna att förutse det värsta. Att träffa din läkare varannan dag i hopp om att de ska bota sjukdomar som bara finns i ditt huvud är dock inte den bästa metoden. Dr. Spelman rekommenderar en mer omfattande metod: kognitiv beteendeterapi (KBT). Det botar inte det osynliga, men det avgiftar dig från negativa tankar och avvänjer dig från skadliga övertygelser.

Om du får panik över varje liten hosta som om den skulle vara dödlig, är det hälsoångest. Och med några bra strategier kan du bryta denna onda cirkel. Tanken är givetvis inte att låta dig tyna bort eller att bryta banden med din läkare, utan snarare att resonera kring dina rädslor.