Search here...

Att sova i den här positionen rekommenderas verkligen inte, enligt en studie

Välbefinnande
Anaëlle G.
Photo d'illustration : krakenimages.com/Freepik

Varje morgon samma ritual: stickningar i fingrarna, stela axlar, behovet av att skaka armarna för att återfå känseln. Du tillskriver det en dålig natts sömn, men tänk om din sovställning är den verkliga boven i dramat? Denna instinktiva hållning, med armarna böjda mot bröstet som en tyrannosaurus, hotar dina nerver och din dagliga komfort.

En instinktiv position som skadar

Känd online som "T. rex-positionen", komprimerar den nerverna i armbågar och handleder. En studie publicerad i Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy visar att långvarig armbågsböjning under sömnen avsevärt ökar trycket i ulnarkanalen, vilket orsakar parestesier och smärta hos 25 % av sidosovare. Upprepad natt efter natt kan den förvärra axelspänningar och orsaka nervirritation liknande karpaltunnelsyndrom.

@theworkoutwitch Svarar till @K'dian 💥 att sova med t-rex-armar är TECKNET 🦖 läka ditt nervsystem (3-rätterspaket) 🔗 på profil #trexarmar #nervsystemreglering #nervsystemläkning #nervsystem #överväldigad #sömn ♬ Och jag älskar henne av Santo och Johnny - Peach Girl

Varningstecken att inte ignorera

Skakar du händerna när du vaknar? Upplever du smärta som strålar ner i armarna? Har du svårt att greppa föremål? Dessa symtom tyder på ihållande nervkompression. Om obehaget fortsätter efter att du har stigit upp eller åtföljs av svaghet under dagtid bör du uppsöka läkare. Tidiga insatser kan förhindra bestående skador.

Varför viker sig kroppen sådär?

Denna reflex härrör från vår skyddsinstinkt: kronisk stress, ångest eller trötthet får nervsystemet att inta en lugnande fosterställning. Även utan större trauma är vardagen tillräckligt för att befästa dessa nattliga vanor.

Enkla lösningar för rehabilitering

Ingen revolution behövs: en liten kudde mellan armarna och överkroppen förhindrar överdriven böjning hos sidosovare. Vira en handduk runt armbågen för att begränsa böjningen, eller använd en kroppskudde som du kan klämma på. När du sover på rygg, vila armarna längs sidorna eller på en kudde nära höfterna. Innan du går och lägger dig lugnar mjuka stretchövningar och andningsövningar nervsystemet.

Kort sagt, att ändra dessa små rörelser förbättrar cirkulationen, lindrar axelsmärtor och återställer morgonenergin. Din kropp förtjänar bättre än en förhistorisk hållning – förvandla dessa nätter till stunder av sann återhämtning.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Article précédent
Är bodybuilding den nya besattheten bland unga vuxna år 2026?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Är bodybuilding den nya besattheten bland unga vuxna år 2026?

År 2026 framstår styrketräning som en ledande aktivitet bland unga vuxna. Konditionsträningens dominans är över: styrka, målinriktad stärkande...

Alzheimers: En ljudfrekvens öppnar en lovande forskningsväg

Ny forskning tyder på att ljud på en specifik frekvens kan hjälpa hjärnan att "städa upp" avlagringar kopplade...

Att duscha flera gånger om dagen: vad det avslöjar om personlighet

Att duscha flera gånger om dagen kan ibland avslöja ett ökat behov av kontroll, stresslindring eller, i vissa...

Detta är en gest som kvinnor underskattar efter 30 (och som kroppen inte glömmer).

Efter 30 hör vi ofta att "kroppen förändras" och att vi absolut måste kompensera. Var säker på att...

Denna månatliga aktivitet kan förbättra många kvinnors välbefinnande

Lyckliga kvinnor har ett hemligt vapen mot depression, och det kallas "systerskap". När de känner sig nere eller...

Vad det virala fotot på två kirurger avslöjar efter en extraordinär operation

Ett foto taget 2014 på ett kinesiskt sjukhus har nyligen dykt upp igen på sociala medier och väckt...

© 2025 The Body Optimist