Att sova i den här positionen rekommenderas verkligen inte, enligt en studie

Varje morgon samma ritual: stickningar i fingrarna, stela axlar, behovet av att skaka armarna för att återfå känseln. Du tillskriver det en dålig natts sömn, men tänk om din sovställning är den verkliga boven i dramat? Denna instinktiva hållning, med armarna böjda mot bröstet som en tyrannosaurus, hotar dina nerver och din dagliga komfort.

En instinktiv position som skadar

Känd online som "T. rex-positionen", komprimerar den nerverna i armbågar och handleder. En studie publicerad i Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy visar att långvarig armbågsböjning under sömnen avsevärt ökar trycket i ulnarkanalen, vilket orsakar parestesier och smärta hos 25 % av sidosovare. Upprepad natt efter natt kan den förvärra axelspänningar och orsaka nervirritation liknande karpaltunnelsyndrom.

Varningstecken att inte ignorera

Skakar du händerna när du vaknar? Upplever du smärta som strålar ner i armarna? Har du svårt att greppa föremål? Dessa symtom tyder på ihållande nervkompression. Om obehaget fortsätter efter att du har stigit upp eller åtföljs av svaghet under dagtid bör du uppsöka läkare. Tidiga insatser kan förhindra bestående skador.

Varför viker sig kroppen sådär?

Denna reflex härrör från vår skyddsinstinkt: kronisk stress, ångest eller trötthet får nervsystemet att inta en lugnande fosterställning. Även utan större trauma är vardagen tillräckligt för att befästa dessa nattliga vanor.

Enkla lösningar för rehabilitering

Ingen revolution behövs: en liten kudde mellan armarna och överkroppen förhindrar överdriven böjning hos sidosovare. Vira en handduk runt armbågen för att begränsa böjningen, eller använd en kroppskudde som du kan klämma på. När du sover på rygg, vila armarna längs sidorna eller på en kudde nära höfterna. Innan du går och lägger dig lugnar mjuka stretchövningar och andningsövningar nervsystemet.

Kort sagt, att ändra dessa små rörelser förbättrar cirkulationen, lindrar axelsmärtor och återställer morgonenergin. Din kropp förtjänar bättre än en förhistorisk hållning – förvandla dessa nätter till stunder av sann återhämtning.