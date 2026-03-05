Kolesterol: Denna mängd sömn kan skydda ditt hjärta, enligt en kardiolog

Vi pratar ofta om en balanserad kost och fysisk aktivitet för att hantera kolesterolet. En annan, ibland underskattad, faktor kan göra hela skillnaden: sömn. Enligt kardiologer spelar nätternas längd en betydande roll för balansen i ditt hjärta och din ämnesomsättning.

7 till 9 på morgonen: gaffeln som stöder hjärtat

Sömn handlar inte bara om att återhämta sig efter en hektisk dag. Under natten arbetar din kropp aktivt, särskilt för att reglera kolesterolet. Kardiologen Dr. Nivee Amin påminner oss om att kroppen metaboliserar vissa lipider under sömnen. Det är därför vissa kolesterolläkemedel förskrivs på kvällen: de fungerar när kroppen naturligt reglerar lipidproduktionen.

Experter är generellt överens om en idealisk mängd sömn för vuxna: mellan 7 och 9 timmar per natt. Att hålla sig inom detta intervall hjälper till att upprätthålla hormonell och metabolisk balans, två viktiga faktorer för att hantera LDL, ofta kallat "dåligt" kolesterol, vilket är involverat i hjärt-kärlsjukdomar. Kort sagt, att ge din kropp tillräckligt med vila kan hjälpa den att bättre hantera dessa viktiga interna processer.

När sömnbrist stör balansen

För lite sömn orsakar inte bara trötthet. Det kan också störa hur kroppen bearbetar socker och fett. När sömnen saknas blir ämnesomsättningen mindre effektiv. Kroppen kan då ha svårare att reglera vissa parametrar, inklusive kolesterol.

Sömn påverkar också dina dagliga vanor. En god natts sömn ger dig ofta den energi du behöver för att vara aktiv, laga mat, göra mer balanserade matval och ta hand om dig själv. Omvänt kan kronisk trötthet leda till sug efter söt eller fet mat, vilket tenderar att påverka din lipidprofil negativt. Faktum är att vissa vetenskapliga studier har observerat att otillräcklig sömn är förknippad med en ökning av LDL-kolesterol samt olika metaboliska obalanser.

För länge sömn är inte nödvändigtvis lösningen

Även om sömnbrist kan störa den metabola balansen är det inte heller idealiskt att sova mycket mer än nödvändigt. En japansk studie visade att sömn mindre än 5 timmar per natt, men också mer än 8 timmar, kan vara förknippad med högre LDL-kolesterolnivåer. Forskare tror att dessa extrema varaktigheter kan återspegla bredare metaboliska eller hälsorelaterade störningar, även om de exakta mekanismerna ännu inte klarlagts.

Målet är inte att spendera fler timmar i sängen, utan att sträva efter en regelbunden sängperiod som passar din rytm. För de flesta vuxna verkar intervallet 7 till 9 timmar bäst stödja kardiovaskulär hälsa.

Stress, den andra pusselbiten

Det är omöjligt att prata om sömn utan att nämna stress. Kardiologer påminner oss om att kronisk stress stimulerar produktionen av hormoner som kan höja blodtrycket och accelerera hjärtfrekvensen. Problemet är att stress också stör sömnen. Och när nätterna blir oregelbundna eller för korta kan metabola obalanser förvärras. Det är en ond cirkel som kan vara svår att bryta.

Att arbeta med stresshantering kan därför ha en indirekt positiv effekt på ditt kolesterol. Fysisk aktivitet, avslappning, andningsövningar, läsning eller en lugnande rutin vid läggdags kan hjälpa din kropp att sakta ner och främja en mer vilsam sömn.

Sammanfattningsvis kan för högt LDL-kolesterol främja plackbildning i artärerna och öka risken för hjärtinfarkt eller stroke. Sömn är inte slöseri med tid; det är en tid då din kropp tar hand om dig. Genom att sikta på 7 till 9 timmars sömn per natt ger du din kropp de ideala förutsättningarna för att fungera i sin egen takt och stödja din långsiktiga kardiovaskulära hälsa.