Vad vår ständiga utmattning egentligen döljer (och hur man övervinner den)

Välbefinnande
Fabienne Ba.
Karola G/Pexels

Vår ständiga utmattning återspeglar mycket mer än bara trötthet: det är ett komplext symptom som kombinerar mental överbelastning, social press och förlust av mening. Inför denna moderna sjukdom kan kultivering av kreativitet och upprättande av sund självdisciplin bana väg för varaktigt välbefinnande.

Varifrån kommer denna känsla av utmattning?

Utbredd utmattning, som av sociologer beskrivs som "århundradets trötthet", härrör från informationsöverbelastning, hyperkonnektivitet, konstant prestationspress, men även från ökande stillasittande livsstilar och isolering. Sociala medier förstärker detta fenomen och förstärker känslan av att alltid vara "efter" eller otillräcklig inför ett ouppnåeligt ideal. På jobbet förvärrar digitaliseringen, multiplikationen av uppgifter och de suddiga gränserna mellan yrkes- och privatliv denna kroniska trötthet. Detta sammanhang ger näring åt ångest, demotivation och, när dessa underliggande orsaker inte åtgärdas, en mycket verklig risk för utbrändhet.

Miragerna av passiv vila och "sängruttnande"

Trenden att " sängruttna", eller att ligga ner hela dagen och scrolla eller titta på serier, representerar en falsk lösning: en paus som, istället för att ladda om energi, förstärker den fysiska och mentala trögheten. Denna sökning efter en lugnande kokong blir skadlig när den blir en vana, vilket leder till stagnation i kropp och själ och gör det svårare att återfå vitaliteten.

Att bryta sig loss från spiralen: kreativitet och disciplin som motgift

För att återuppväcka energin är neurovetenskap och psykologi överens: vi måste vårda rörelse, även genom små dagliga handlingar. Att utveckla ett kreativt projekt, oavsett om det handlar om att skriva, rita, laga mat eller sporta, ökar motivationen och främjar en känsla av prestation. Disciplin – långt ifrån en begränsning, utan snarare ett flexibelt ramverk – hjälper till att skapa dedikerad tid för kreativitet eller fysisk aktivitet, vilket bryter apatins cykel. Alla måste hitta sin egen rytm, experimentera med olika rutiner för att upptäcka vad som motiverar dem och värdesätta framsteg, inte perfektion.

Att återknyta kontakten med sig själv och med mening

Att återknyta kontakten med dina behov, din kropp och dina sanna önskningar låter dig fly det konstanta flödet av yttre krav. Att röra på sig, om än lite, meditera, träffa andra eller fördjupa sig i ett meningsfullt projekt är alla sätt att gradvis återfå autentisk och varaktig energi. Denna övergång till handling, hur diskret den än må vara, återställer självförtroendet och glädjen i att leva varje dag.

Vår ständiga utmattning återspeglar en djupgående obalans mellan det moderna samhällets krav och våra grundläggande behov. Istället för att ge efter för passivitet är det kraftfulla sätt att återuppliva vår energi att odla kreativitet och etablera flexibel personlig disciplin. Att återupptäcka glädjen i rörelse, skapande och att ägna tid åt oss själva gör att vi kan bryta den onda cirkeln av trötthet och återknyta kontakten med det som ger mening åt våra liv.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
