Vissa människor ser bokstäver och siffror i färg: varför detta fenomen är fascinerande

För de flesta av oss har bokstaven "A" ingen färg. För vissa människor är den alltid röd, "B" blå, "5" grön... Detta fenomen, kallat grafemfärgsynestesi, har fascinerat forskare i över två århundraden. Långt ifrån att vara en störning är det en naturlig variation i uppfattningen, både sällsynt, stabil och förvånansvärt konsekvent.

En uppfattning som blandar bokstäver, siffror och färger

Synestesi hänvisar till en ofrivillig blandning av sinnena eller kognitiva funktioner: en stimulus utlöser spontant en annan. I sin så kallade "grafemfärg"-form associeras bokstäver och siffror med specifika nyanser. Detta är en av de mest utbredda och studerade formerna, särskilt eftersom det visuella systemets funktionssätt nu är väl dokumenterat. För den drabbade individen är dessa associationer inte en fråga om medveten fantasi: de uppstår spontant.

Ett ofrivilligt och anmärkningsvärt stabilt drag

Tre egenskaper definierar detta fenomen: det är ofrivilligt, automatiskt och konstant över tid. En synestet som uppfattar siffran "7" som orange kommer att fortsätta att uppfatta det på det sättet år senare. Även om korrespondenserna varierar från individ till individ, framträder vissa mönster i stor skala: statistiskt sett förknippas bokstaven "A" ofta med rött. Många synesteter säger att de först senare i livet insåg att deras upplevelse inte delades av alla.

Vad händer i hjärnan?

Orsakerna är ännu inte helt klarlagda. Enligt Clinical Trial föreslår den mest allmänt accepterade hypotesen "korsaktivering" mellan angränsande hjärnområden, särskilt den region som bearbetar bokstäver och siffror och den som bearbetar färger. Andra modeller föreslår ökad konnektivitet mellan sensoriska områden, eller en brist på hämning. Synestesi har också en ärftlig komponent, eftersom den tenderar att förekomma inom samma familj. Specialister betonar en punkt: det är en hälsosam variation, inte en patologi.

Hur många människor är drabbade?

Enligt PLOS ONE varierar uppskattningarna beroende på metod. Synestesi, i alla dess former, uppskattas drabba mer än 4 % av befolkningen, enligt en banbrytande studie. Grafemfärgformen, å andra sidan, uppskattas drabba cirka 1 till 2 % av befolkningen. Egenskapen utvecklas vanligtvis gradvis under barndomen.

Intressant nog har vissa studier visat att vissa av föreningarna kan påverkas av miljön: en studie fann att flera synesteter hade korrespondenser baserade på en mycket vanlig färgglad alfabetsleksak.

Anledningen till att grafem- färgsynestesi är så fascinerande är att den illustrerar mångfalden av sätt på vilka den mänskliga hjärnan konstruerar verkligheten. Långt ifrån att vara ett handikapp, har den ibland fördelar, särskilt för minnet, enligt viss forskning. Framför allt påminner den oss om att samma textsida kan upplevas på radikalt olika sätt från en person till en annan: ett bevis på att vår uppfattning av världen är allt annat än universell.