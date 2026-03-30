Mental hälsa och kroppspositivitet: varför glömmer vi fortfarande bort bipolär sjukdom?

Med anledning av Världsdagen för bipolär sjukdom den 30 mars förtjänar en fråga att ställas: varför förblir vissa upplevelser i utkanten av välbefinnandedebatten? Medan inkludering och självacceptans diskuteras alltmer, förblir vissa upplevelser, särskilt de som är relaterade till bipolär sjukdom, i stort sett osynliga, vilket många psykiatriska och psykiska hälsoexperter beklagar. Och tänk om kroppspositivitet också har blinda fläckar?

När välbefinnandet förbiser vissa realiteter

Kroppspositivitet har bidragit till att förändra uppfattningar om kroppar. Det har öppnat upp utrymmen för diskussioner om acceptans, mångfald och självrespekt. Inom den psykiska hälsan får dock inte alla upplevelser samma synlighet. I aktuella diskussioner intar ångest och depression en viktig plats, och detta är viktigt. Men andra verkligheter, såsom bipolär sjukdom, förblir ofta i bakgrunden, som om de vore svårare att integrera i "inkluderande berättelser om välbefinnande".

Denna obalans betyder inte att dessa ämnen är mindre viktiga, tvärtom. Snarare visar den att det fortfarande finns områden av tystnad, även i utrymmen som är utformade för att vara inkluderande, trots att många studier och vittnesmål från personer som drabbats av bipolär sjukdom visar att det att säga ifrån hjälper till att bryta ner tabun, främjar självacceptans och främjar större socialt erkännande.

"För mycket": ordet som fastnar

Många personer som drabbas av bipolär sjukdom delar en gemensam känsla: att uppfattas som "för mycket", "för intensiv", "för känslosam", "för instabil", ibland till och med "för synlig" eller, omvänt, "för tillbakadragen". Dessa etiketter gäller inte bara känslor. De kan också påverka kroppen, energinivåerna, sättet att uttrycka sig på eller hur man upplever livet.

I ett samhälle som ofta värdesätter konsekvens och kontroll kan dessa variationer missförstås. De blir då en källa till dömande, till och med exkludering, snarare än lyssnande. Kroppspositivitet uppmuntrar oss att acceptera kroppar som de är, men att fullt ut acceptera människor innebär också att inse att emotionella och psykologiska upplevelser kan fluktuera, utan att detta minskar deras värde. Som psykiatriker påminner oss om, beskriver bipolär sjukdom som en växling av tillstånd som sträcker sig från eufori till depression , detta är en komplex verklighet som kan vara oroande för omgivningen, men kan inte på något sätt rättfärdiga avvisande, stigmatisering eller minimering.

Ord som äntligen frigörs.

På sociala medier börjar saker och ting sakta förändras. Fler och fler människor talar ut för att dela med sig av sina erfarenheter av bipolär sjukdom, utan filter eller förenkling. Dessa berättelser erbjuder en värdefull form av autenticitet. De avslöjar komplexa resor, fulla av upp- och nedgångar, långt ifrån de renodlade eller idealiserade skildringarna av välbefinnande.

Denna synlighet hjälper också till att riva upp vissa missuppfattningar . Nej, att leva med bipolär sjukdom är inte en karikatyr. Och ja, det är möjligt att bygga en positiv relation med sin kropp och sig själv, även med fluktuerande psykisk hälsa. Dessa röster bidrar till att bredda omfattningen av kroppspositivitet och införlivar realiteter som fortfarande alltför ofta förbises.

Det är fortfarande en lång väg att gå i kampen mot psykofobi

Trots dessa framsteg finns det fortfarande en lång väg att gå för att bekämpa psykofobi. Den kan manifestera sig subtilt, genom dömanden, stereotyper eller distansering. Den kan också vara mer direkt, genom att begränsa tillgången till vissa utrymmen eller ogiltigförklara levda erfarenheter.

I ett kroppspositivt tillvägagångssätt handlar det inte bara om att värdesätta synliga kroppar, utan också om att erkänna alla dimensioner av identitet, inklusive psykisk hälsa. Detta innebär att skapa utrymme för berättelser som är mindre "bekväma", mindre "inspirerande" i traditionell bemärkelse, men djupt mänskliga.

Mot verkligt inkluderande hälso- och sjukvård

Om kroppspositivitet ska fortsätta att utvecklas måste den bredda sitt perspektiv. Det innebär att inkludera olika, ibland oroande och ofta osynliga upplevelser. Att erkänna bipolär sjukdom i dessa diskussioner innebär att vägra rangordna upplevelser. Det innebär också att komma ihåg att du har rätt att existera fullt ut, med din kropp, dina känslor och dina fluktuationer.

Idag, på Världsdagen för bipolär sjukdom, är utmaningen inte bara att öka medvetenheten. Det är också att fortsätta bygga utrymmen där alla kan känna sig legitima, hörda och respekterade. För en verkligt inkluderande rörelse lämnar ingen utanför.