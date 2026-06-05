Denna gravide brasilianska supporter får hjärtan att smälta online under en fotbollsmatch.

Graviditet
Anaëlle G.
@maluborgesm / Instagram

Den brasilianska influencern Malu Borges, gravid med sitt andra barn, charmade sina följare genom att närvara vid en match i Brasiliens landslag. På Instagram publicerade den blivande mamman bilder från matchen, tillsammans med en känslosam bildtext: "Brasilien! Maria Olímpias första match, så känslosam!"

"Maria Olímpias första match"

Bakom detta meddelande finns en öm gest. Maria Olímpia är verkligen namnet på den lilla flickan Malu Borges väntar: genom att gå till arenan ansåg influencern att det var hennes ofödda barns allra första match. Ett speciellt sätt att dela sin passion för fotboll med sin dotter, redan innan hon anlände. Med sin mycket runda mage visade den blivande mamman en entusiasm som inte gick obemärkt förbi.

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Ett inlägg delat av MALU BORGES (@maluborgesm)

Internetanvändare är förtjusta

Inte helt oväntat utlöste Malu Borges inlägg en våg av hjärtevärmande reaktioner. Många följare hyllade denna "blivande mamma som rockar det", berörd av det spirande bandet mellan mor och barn och av hennes smittande goda humor. Bilderna blandade sportpassion med familjekänslor och fångade perfekt ögonblickets anda.

Genom att dela sin ofödda dotters "första match" erbjöd Malu Borges sitt samhälle ett ögonblick av genuin glädje. Med Maria Olímpias ankomst i antågande bekräftade influencern Malu Borges sin önskan att dela dessa vardagliga ögonblick på ett autentiskt sätt. En härlig berättelse som, under en matchnings tid, fängslade internetanvändare.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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