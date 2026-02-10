När AI antar ett mänskligt ansikte: denna ultrarealistiska robot skapar kontrovers

I Kina har företaget DroidUp precis presenterat Moya, en humanoid robot med häpnadsväckande realism. Utrustad med integrerad artificiell intelligens och en biomimetisk kropp som kan imitera mänskliga rörelser och uttryck, väcker denna prototyp lika mycket beundran som oro.

En robot med ett människoliknande utseende

Moya, designad för att tänja på robotikens gränser, beskrivs som "världens första intelligenta biomimetiska robot". Humanoiden, som är 1,65 meter lång och väger 32 kilogram, har perfekt proportionerade ansiktsdrag, en flytande gång och till och med en simulerad kroppstemperatur mellan 32 och 36 °C. Under den officiella avtäckningen – rapporterad av South China Morning Post – fängslade Moya publiken: den ler, går, reagerar på ögonkontakt och återger ansiktsmikrouttryck med en subtilitet som sällan ses hos en robot. Dessa egenskaper gör denna robot till ett teknologiskt underverk, men också ett debattämne.

Oroligheten i den "kusliga dalen"

Även om Moya imponerar med sin realism, har många internetanvändare också uttryckt oro över dess "nästan mänskliga, men inte riktigt" rörelser. Denna oro motsvarar det välkända fenomenet "uncanny valley", som beskrevs 1970 av den japanske robotisten Masahiro Mori. Enligt denna teori blir även de minsta ofullkomligheterna mer oroande ju närmare en robots ansikte och manér kommer en människas, vilket skapar en känsla av kuslig märklighet.

På kinesiska sociala medier varierar reaktionerna från teknologisk beundran till utbredd rädsla, där vissa beskriver Moya som "för mänsklig för att vara lugnande". Andra kritiserar återigen valet av ett mycket konventionellt utseende: en smal kvinnokropp med accentuerade kurvor på toppen, med smink, långt rosa hår, ljus hy och klädd i en figurnära overall i mjuka färger.

Mot en ny generation av humanoider

DroidUp hävdar att Moya inte är begränsad till en demonstrationsroll. Företaget planerar att använda denna robot i sektorer som kräver direkt mänsklig interaktion, såsom sjukvård, utbildning och reception i butik. Till skillnad från andra tillverkare som föredrar avsiktligt stiliserade eller mekaniska robotar för att undvika förvirring, satsar DroidUp på fullständig realism och satsar på en gradvis acceptans av denna nya generation av "levande" maskiner. Moya förväntas vara kommersiellt tillgänglig i slutet av 2026, till ett uppskattat pris på cirka 1,2 miljoner yuan (cirka 147 000 euro).

Sammanfattningsvis markerar Moya ett viktigt steg i utvecklingen av robotar som förkroppsligar artificiell intelligens, kapabla att interagera emotionellt och intuitivt. Denna utveckling väcker dock frågan om gränserna för mänsklig imitation. Mellan vetenskaplig skicklighet och existentiell yrsel verkar Moya förkroppsliga den framtid som tar form...