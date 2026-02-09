De bytte karriär efter 35: vad som överraskade dem

Att byta karriär efter 35 känns ofta som ett språng ut i det okända. Ändå har många kvinnor gjort det, och deras resor är lika inspirerande som de är avslöjande. De bevisar att det aldrig är för sent att återupprätta sin koppling till sig själv, sina önskningar och sina värderingar.

"Jag ville ha mening, inte bara en lön."

För många börjar ett karriärbyte med en liten röst inom sig som vägrar att tystas. Så är fallet för den här kvinnan som lämnade en bekväm karriär inom inredning vid 35 års ålder för att gå över till produktledning och digital strategi. Denna förändring var inte impulsiv: den härrörde från ett djupt behov av mening och glädje i sitt arbete.

Trots tvivel relaterade till hennes ålder och rädslan för att "börja från början" valde hon att lyssna på sin inre röst. Hon genomförde utbildning, hittade mentorer, började frilansa och fick sedan en heltidstjänst som verkligen passar henne. Vad överraskade henne mest? Att äntligen känna sig i linje med sina mål och visa sina barn att det är möjligt att byta kurs när som helst i livet.

Återgång till studierna: en utmaning som hjälper en att växa

För vissa kvinnor innebär ett byte av karriär att återvända till universitetet. I Strasbourg har kvinnor i åldern 36, 42 och till och med 56 beslutat att återuppta sina studier för att byta riktning. Efter ibland år i jobb som inte längre tillfredsställer dem har de valt att investera i sig själva.

Denna återgång till lärande var krävande, men också otroligt stimulerande. De beskriver hur de återupptäckt en ny energi, förnyat självförtroende och en oväntad känsla av legitimitet. Vad överraskade dem? Deras egen anpassningsförmåga och de många möjligheter som öppnades för dem efter denna repetitionskurs.

Lämna allt bakom sig för att komma närmare hans värderingar

I en blogg tillägnad karriärvägledning berättar Elorri, ingenjör i över 10 år, hur hennes jobb blev en daglig börda. Vid 35 års ålder bestämde hon sig för att förändra allt. Inte för att fly, utan för att komma närmare det som verkligen betydde något för henne.

Hennes vändpunkt var enkel men kraftfull: "Varför inte jag?" Hon omfamnade idén att börja om, lära sig ett nytt yrke och navigera genom en period av osäkerhet. Det som förvånade henne mest var att upptäcka att mod inte är frånvaro av rädsla, utan förmågan att hålla ut trots den.

Flera vägar, en gemensam energi

På forum och sociala medier delar många kvinnor liknande berättelser. Vid 35, 38 eller till och med 45 års ålder bytte de karriär, gick tillbaka till skolan eller accepterade en lägre position för att komma tillbaka starkare senare. Vissa lämnade stabila jobb, medan andra vågade sig på mer kreativa, entreprenöriella eller socialt medvetna projekt.

De beskriver alla en period av tvivel, men också en enorm tillfredsställelse över att ha gett sig själva en chans. Vad de inte hade förväntat sig? Det förnyade självförtroendet, den inre drivkraften och stoltheten över att ha vågat.

Vad dessa vägar har gemensamt

Trots berättelsernas mångfald återkommer flera punkter:

Ett behov av mening, uppfyllelse och personlig sammanhang.

Väldigt verkliga rädslor, men också glädjen i att ha lyssnat på sina önskningar.

Det ovärderliga stödet från nära och kära, mentorer eller samhällen.

Vikten av utbildning, oavsett om det är akademisk, online eller på jobbet.

Att byta karriär efter 35 är inte längre ett undantag, utan en allt vanligare och djupt berikande upplevelse. Dessa kvinnor visar att det är möjligt att omforma sin yrkesbana i alla åldrar, med självmedkänsla, mod och självförtroende. Din erfarenhet, dina färdigheter och din livshistoria är inte hinder: de är dina största styrkor för att skriva nästa kapitel.