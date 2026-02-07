Super Bowl-cheerleaders som redan drar till sig allas uppmärksamhet

I USA är Super Bowl mer än bara ett sportevenemang; det är en institution. Det är praktiskt taget en del av det amerikanska kulturarvet. Återigen i år kommer cheerleaders att underhålla publiken mellan matcherna och uppmuntra sina respektive lag med glittrande pompoms. Långt ifrån att vara bara statister är dessa lättklädda showgirls ibland mer kända än idrottarna på planen.

Dessa cheerleaders som monopoliserar all uppmärksamhet

Cheerleaders dekorerar inte bara scenen och viftar med armarna upp och ner. De bidrar till sportevenemangets framgång. De levererar en konstnärlig och atletisk prestation i linje med en uppmuntrande slogan. Denna sport, en blandning av gymnastik, cirkuskonst och dans, är otroligt fysisk. De är inte bara tjejer som viftar med pompoms medan de bär sitt lags färger. Tvärtom spelar de en viktig roll och är universellt respekterade över hela Atlanten. I motsats till vad vissa kanske tror är det inte bara för syns skull.

Medan den obestridda kungen av reggaeton, Bad Bunny, sparkar igång Super Bowl nu på söndag, den 8 februari 2026, kommer cheerleaders att underhålla publiken i halvtid och återigen sätta stadion i brand. I denna disciplin som blandar djärv akrobatik, visuell koreografi och synkroniserat fotarbete, är vissa cheerleaders riktiga stjärnor. De är ibland mer efterlängtade än de berömda idrottarna, som ska vara huvudpersonerna i denna ultimata sport. De har till och med sina egna fanklubbar, och deras rutiner fängslar publiken.

Kylie Dickson

Hon bevisar att det krävs mer än ett vackert ansikte för att förtjäna en plats i dessa mycket konkurrenskraftiga lag. Innan hon visade upp sin flexibilitet på planen tävlade hon i Junior Olympic National Championships. Kylie är cheerleader för Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC) och en av lagets mest följade medlemmar på Instagram. Hon beundras för sin eleganta stil, oklanderliga teknik och varma personlighet. Hon förkroppsligar perfekt den "glamorösa och disciplinerade" image som DCC odlar.

Madeline Salter

Hon började dansa i mycket ung ålder (så tidigt som 6 år) och genomgick omfattande träning i tävlings- och universitetsdans innan hon gick med i det prestigefyllda Dallas Cowboys Cheerleaders, även känt som America's Sweethearts. Denna talang för cheerleading verkar ligga i hennes gener. Hennes mamma var med i laget på 1980-talet. Som en engagerad kvinna ville hon förtydliga sitt yrke online. ”Att vara kvinna inom sport handlar om att bära mycket mer än en uniform: vi bär förväntningar, press och ett syfte”, sa hon.

Reece Weaver

Reece är också medlem i Dallas Cowboys cheerleaders och mycket aktiv på sociala medier. Med en mer avslappnad och lättillgänglig stil är hon populär bland en ung publik. Hennes ständiga leende och energi gör henne till en person som sticker ut på matcher.

Chloe Holladay

Chloe, den första cheerleadern som gick med i ett NFL-lag (Tennessee Titans) på årtionden, har exploderat på TikTok-scenen med över en miljon följare. Hon utmärker sig för sin unika stil (inspirerad av HBCU-cheerleaders) och atletiska elegans. Hon representerar en utveckling av mångfald inom NFL-cheerleading.

Ava Lahey

Ava upptäcktes 2024 i Netflix-serien America's Sweethearts och blev snabbt en favorit bland fansen. Hon är nyligen medlem i Dallas Cowboys Cheerleaders och ses av publiken som autentisk, beslutsam och mycket uttrycksfull både på scen och film.

Faith Ward

Faith, den första nyzeeländaren som gick med i Dallas Cowboys cheerleaders, väckte internationell uppmärksamhet från det ögonblick hon anlände. Hon bar de befjädrade accessoarerna från kabaréer innan hon tog på sig pom-poms. Som en tidigare professionell dansare i Auckland bidrar hon med ett nytt perspektiv och en mångkulturell touch till laget.

Finns det några kommande förändringar av urvalskriterierna?

Cheerleading är mer krävande än det verkar. Men det är också, och framför allt, en sport som handlar om utseende. Under Super Bowl-uppvisningarna är alla kroppar praktiskt taget identiska, med bara små variationer i hudton. Att ha en känsla för rytm och flexibla lemmar räcker inte för att gå med i cheerleading-truppen och bära pom-poms. Man måste också anpassa sig till ett arkaiskt skönhetsideal : den smala, vältränade kvinnans.

Cheerleaders verkar vara underkastade en viktgräns och specifika mått. Dessa ganska stereotypa men noggrant dolda regler hänger över de sökandes CV. Faktum är att en Ravens-cheerleader vid namn Courtney Lenz blev söndersatt 2013 efter att ha gått upp lite i vikt. "Vi vägs varje vecka under säsongen och man kan inte röra sig. Jag tror att jag gick upp 800 gram", sa hon till Access Hollywood. Enligt henne nämndes det inte, men det resulterade i att hon tillfälligt stängdes av. Detta förklarar varför profilerna är så "polerade".

Medan män nu tillåts uppträda med pompoms och sträva efter andra roller än "bärare", förblir mångfald ganska abstrakt. Var är cheerleaders med afro ? Var är de med kärlekshandtag under sina paljettprydda kläder? För tillfället är det som om vi bevittnar Victoria's Secret-änglarnas återuppståndelse.