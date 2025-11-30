Search here...

Dessa 5 dyra examina... som (nästan) lönar sig

Samhället
Léa Michel
I motsats till vad många tror representerar vissa universitetsexamina en mycket hög investering utan att garantera motsvarande ekonomisk avkastning. Enligt färska uppgifter från Federal Reserve Bank of New York leder områden som utbildning, socialt arbete och konst faktiskt till de lägsta medianinkomsterna efter fem år i arbetskraften.

De lägst betalda examina efter universitetet

Bland de universitetsexamina som ger lägst ekonomisk avkastning efter 5 års anställning, enligt färska uppgifter från Federal Reserve Bank of New York, finns:

  1. ”Främmande språk” med en medianlön på cirka 40 000 dollar per år (34 500 euro = 2 875 euro per månad).
  2. "Allmänna samhällsvetenskaper" med cirka 41 000 dollar (35 320 euro = 2 943,33 euro per månad)
  3. "Scenkonst" till drygt 41 900 dollar (36 170 euro = 3 014 euro per månad).
  4. "Antropologi" och "Småbarnspedagogik" med en siffra på cirka 42 000 dollar (36 240 euro = 3 020 euro per månad ).

Det är viktigt att sätta dessa siffror i perspektiv: även om dessa studieområden leder till de lägsta medianinkomsterna efter fem år, är en lön på 2 875 euro per månad för en examen i "främmande språk" fortfarande högre än vad många tjänar, enligt Federal Reserve Bank of New York. Allt är relativt, och dessa examina kan erbjuda andra fördelar, såsom arbetstillfredsställelse, kreativitet eller mångsidiga karriärmöjligheter.

En inflation av examina som späder ut deras värde på marknaden

Detta fenomen, enligt Federal Reserve Bank of New York, förklaras av expansionen av högre utbildning och ett utbud av utbildningsprogram som överstiger efterfrågan på kvalificerade jobb. Samtidigt stiger studieavgifterna kraftigt, särskilt i USA, där studieskulden för en masterexamen i genomsnitt uppgår till nästan 50 000 dollar (43 000 euro), en hög kostnad som inte alltid kompenseras av högre löner.

Tekniska områden leder fortfarande lönerna

Däremot leder STEM-examina (naturvetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik) konsekvent till högre betalda karriärer, tack vare stark efterfrågan inom teknik- och finanssektorerna. Denna verklighet, enligt Federal Reserve Bank of New York, uppmuntrar till reflektion över utbildningsval i förhållande till den förväntade avkastningen på investeringen.

Sammanfattningsvis belyser dessa data vikten av att välja sin karriärväg inte bara av passion, utan också med hänsyn till arbetsmarknadens ekonomiska realiteter.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Den här amerikanska mannen kan inte tro vad han upptäckte i en fransk stormarknad.
Hon bor på ett kryssningsfartyg året runt: vid 77 års ålder visar hon vad de aldrig säger till dig

