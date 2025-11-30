Hon bor på ett kryssningsfartyg året runt: vid 77 års ålder visar hon vad de aldrig säger till dig

Search here...

Samhället
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

Vid 77 års ålder gav Sharon Lane upp allt för att bosätta sig permanent ombord på Odyssey Villa Vie Residences, ett kryssningsfartyg som erbjuder all inclusive-boende under jordenruntseglats. Hon delar öppet med sig av vad det här livet innebär, inklusive den enda verkliga nackdelen hon har stött på.

En drömpensionering vid havet

Ombord på detta fartyg, som utforskar 425 destinationer i 147 länder under 3,5 år, njuter Sharon av en unik miljö med permanent boende, måltider dygnet runt, sjukvård och en mängd olika aktiviteter. Detta boendealternativ ombord, tillgängligt till ett pris som minskar med åldern, gör det möjligt för henne att resa utan flygplatsers begränsningar och leva en aktiv och oberoende pension.

Den andra sidan av myntet

Även om det här livet kan verka idylliskt, erkänner Sharon en detalj som kan verka trivial men som stör henne mycket: att inte kunna gå upp för att hämta ett mellanmål eller värma en måltid som hon skulle göra hemma. Denna osynliga begränsning belyser de anpassningar som krävs för att leva fullt ut på en båt, trots alla tjänster som erbjuds.

Utöver besvären, en berikande upplevelse

Nöjet att upptäcka Europa, Karibien, Japan, eller snart Sydafrika, överväger vida lockelsen. Sharon förklarar att hon njuter av den unika känslan av att ha sitt hem i ständig rörelse, vilket ger en förnyad känsla av mening med sin pensionering, och kombinerar upptäckter, komfort och ett flytande samhälle.

Att bo året runt på ett kryssningsfartyg är inte ett typiskt val, men för Sharon Lane lovar det en extraordinär pension. Mellan daglig förundran, berikande möten och garanterad komfort visar hon att ålder inte är något hinder för äventyr. Sharon bevisar att att våga gå utanför de vanliga stigarna kan förvandla ditt liv till en oförglömlig upplevelse, även vid 77 års ålder.

