Kvinnor går samman för att springa och blir trakasserade av män

Löpning borde vara en källa till frihet, glädje och återkoppling med sin kropp. Ändå förblir denna enkla handling fylld av oro för många kvinnor. Genom att komma samman för att springa hoppades de återupptäcka lugnet. Framför allt belyste de en verklighet som fortfarande alltför ofta ignoreras.

Springa tillsammans för att känna mig starkare

Ursprungligen uppstod dessa kvinnliga löparklubbar ur ett djupt positivt behov: att återfå självförtroendet för sina kroppar, sina fysiska förmågor och sin plats i offentliga utrymmen. Att springa tillsammans innebär att dela ansträngningen, uppmuntra varandra, känna den kollektiva energin och fira kraftfulla, livfulla kroppar i rörelse. I London, Nottingham och Lewisham förkroppsligar dessa grupper en inkluderande vision av sport, där varje kvinna värderas, oavsett tempo, kroppstyp eller konditionsnivå. Men denna stödbubbla börjar snabbt spricka när man ställs inför verkligheten på gatan.

När trakasserier hindrar ansträngningen

Molly Slater-Davison grundade "These Girls Run" år 2021 med idén att det finns skydd i antal. Att springa ensam på natten fyllde henne med ångest; att springa tillsammans var tänkt att lindra den rädslan. Ändå, även mitt på ljusa dagen, även i grupp, är sexuella kommentarer, förolämpningar och olämpliga gester utbredda. Löparna blir visslade åt, tillkallade och stirrade på. Deras kroppar reduceras till objekt för kommentarer. Kontrasten är skarp: å ena sidan fokuserar kvinnor på njutningen av rörelse; å andra sidan verbala övergrepp som bryter ut utan förvarning och krossar ögonblicket.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av The LDN Fitness Collective (@theldnfitnesscollective)

Figurer och överlevnadsstrategier

Vittnesmål som samlats in över hela Storbritannien avslöjar en oroande verklighet. Ett betydande antal kvinnliga joggare rapporterar att de blivit spottade på, förföljda eller hotade. Vissa förklarar att de springer med defensiva reflexer: de håller i nycklar, bär pepparspray och ändrar sina rutter. Dessa strategier är inte "överdriven försiktighet", utan anpassningar till ett klimat av osäkerhet som har blivit nästan normaliserat. Paradoxen är slående: sport, som ska stärka känslan av kontroll över sin kropp, tvingar här löpare att förutse fara.

I Lewisham skapade Emily Hewitt "Ladies Who Run" för att hjälpa mödrar att återta sina kroppar efter graviditeten. Löpning hjälper dem att känna sig starka, motståndskraftiga och stolta över de kroppar som gav liv. Ändå är trakasserier utbredda även där: sexualiserade kommentarer, män som saktar ner i sina bilar, förödmjukande tillrop. Under ett enda träningspass riktades flera grupper mot varandra. Dessa kvinnor skapade inte dessa klubbar för att tillsammans utsättas för våld, utan för att stödja varandra och bygga upp sina liv igen.

En banaliserad rädsla, ett felplacerat ansvar

Kvinnor har länge avråtts från att springa ensamma, som om lösningen låg hos dem själva. Dessa erfarenheter visar dock att inte ens gruppdynamik alltid räcker för att avskräcka sexistiskt beteende. Inför chocken tänker många inte på att lämna in en anmälan. Reflexen är att röra sig bort, skydda gruppen och fortsätta. Myndigheterna hävdar att de tar dessa incidenter på allvar och stöder utbildningsinitiativ som syftar till att öka medvetenheten om respektfullt beteende och identifiera riskområden. Ändå är det fortfarande en lång väg att gå.

Trots allt håller dessa kvinnor ut. De springer om och om igen. De upptar platsen, stolta över sina kroppar, sin styrka, sin beslutsamhet. Varje steg är en bekräftelse: deras kroppar förtjänar respekt, deras närvaro är legitim, deras frihet är icke-förhandlingsbar. Dessa klubbar, bortom själva sporten, har blivit symboler. Gemenskaper där rörelse, solidaritet och självförtroende hyllas.