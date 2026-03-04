"För fet": Kritiserad för sina kurvor, denna plus size-modell återuppväcker debatten om fethetsfobi

Kvinnors kroppar fortsätter att kommenteras, analyseras och bedömas – även när det gäller internationella modeikoner. Den senaste tidens kritik mot Ashley Graham bevisar detta: trots framstegen inom kroppspositivitetsrörelsen är fettfobin fortfarande djupt rotad i våra sinnen.

Ashley Graham, en pionjär inom mer inkluderande mode

I över ett decennium har Ashley Graham etablerat sig som ett av de ledande ansiktena utåt för kroppslig mångfald inom mode. År 2016 skrev hon historia genom att bli den första plus size-modellen att pryda omslaget till Sports Illustrated Swimsuit Issue. En kraftfull symbol i en bransch som länge dominerats av ultratunna figurer.

På catwalken, under modeveckorna och på röda mattan förespråkar hon en enkel men kraftfull idé: alla kroppstyper har sin plats. Kurviga figurer, generösa höfter, en tydlig mage, rundade armar – ingenting ska döljas eller korrigeras. Hennes budskap är tydligt: skönhet handlar inte om storlek, det handlar om närvaro. Och under årens lopp har hon talat utbrett om självacceptans, pressen att anpassa sig till skönhetsstandarder och behovet av att representera kropparnas mångfald. En engagerad röst i en värld där image fortfarande regerar högsta.

En lavin av kommentarer om hennes fysik

Nyligen utlöste bilder på modellen en våg av reaktioner på sociala medier. Vissa internetanvändare bedömde hennes "överdrivna kurvor", medan andra förlöjligade vissa delar av hennes kropp.

Den här typen av kommentarer faller under kategorin vad som kallas fat shaming: hån eller diskriminering baserad på vikt. Detta fenomen är dokumenterat av ett flertal samhällsvetenskapliga studier, som visar att personer som uppfattas som "överviktiga" är mer utsatta för offentlig bedömning – och kvinnor i synnerhet.

Enligt Världshälsoorganisationen kan dock viktrelaterad stigma ha betydande psykologiska konsekvenser: ångest, depression och minskad självkänsla. Problemet är därför inte begränsat till ett fåtal olämpliga kommentarer. Det handlar om psykisk hälsa och den grundläggande respekten för individer.

Ihållande fettfobi inom mode

Även om kroppsdiversitet verkligen gör framsteg i vissa reklamkampanjer och på en del catwalks, är dominerande standarder fortfarande starka. Under senare år har flera observatörer noterat en markant återuppgång av extrem smalhet inom vissa modesfärer, driven av estetiska trender och diskussioner kring viktminskningsbehandlingar.

I detta sammanhang får Ashley Grahams synlighet en särskild dimension. Hon förkroppsligar ett alternativ till restriktiva normer och påminner oss om att kurviga, skulpterade, vällustiga eller kraftfulla kroppar inte är en "trend" utan en verklighet. Andra modellfigurer, som Laetitia Casta, har också talat om utvecklingen av standarder och den press som utövats på modeller under årtiondena. Modet förändras, men kraven kvarstår.

När kritiken även kommer från kvinnor

Ett slående inslag i detta avsnitt: några av de negativa kommentarerna kom från andra kvinnor. Denna observation väcker frågor: är normerna för smalhet så djupt rotade att de ibland underblåser jämförelser och rivalitet, på bekostnad av solidaritet? Fettfobi är inte enbart ett verk av illvilliga individer. Det är inbäddat i ett kulturellt system som värdesätter vissa kroppsformer och gör andra osynliga. Att dekonstruera dessa system kräver tid, medvetenhet och en genuin kollektiv vilja.

En debatt som går bortom talarstolarna

Problemet handlar inte bara om mode. I många länder fördömer organisationer viktbaserad diskriminering inom anställning, sjukvård och media. En studie från 2019 som publicerades i The Lancet Public Health framhöll att "viktstigma kan skada den allmänna hälsan, oavsett kroppsmasseindex". Forskarna förespråkade en åtskillnad mellan "folkhälsa och moralisk bedömning".

Genom att fortsätta posera, gå på catwalken och tala ut påminner Ashley Graham oss slutligen om att ingen kroppsform bör vara föremål för förlöjligande. Hennes kropp är inte en offentlig debatt: den är hennes. Medan standarder utvecklas, bevisar reaktionerna som provoceras fram av så kallade "icke-standardiserade" figurer att det fortfarande finns en lång väg att gå. Varje uttalande, varje självsäker representation, bidrar därför till att utöka utrymmet. Och till att förstärka en grundläggande sanning: din kropp, i all sin unikhet, förtjänar respekt och synlighet.