Under en gynekologisk undersökning orsakade ett par Meta-glasögon oro hos en patient.

Rutinmässiga gynekologiska besök är ofta fruktade och åtföljda av många orosmoment. Mellan stigbyglarna känner sig kvinnor ofta sårbara och i en svag position. Under detta mycket intima möte märkte en patient att sjukvårdspersonalen som undersökte henne bar glasögon utrustade med en kamera: den ökända Meta. Och det var inte för en mer grundlig undersökning, utan enbart i voyeuristiskt syfte. En kuslig berättelse som belyser farorna med dessa augmented reality-glasögon.

Berättelsen om en patient som utsattes för en avskyvärd handling

Det är ett ögonblick som kvinnor fruktar veckor före den ödesdigra dejten. Generellt sett är ett besök hos en gynekolog en mycket obehaglig upplevelse. I Frankrike har mer än hälften av kvinnorna redan skjutit upp eller gett upp denna intima kontroll av rädsla för att bli dömda, smärta eller resultatet. Att befinna sig nästan helt avklädd framför en sjukvårdspersonal med en ficklampa, medan man utforskar djupet av sin vulva, är särskilt obehagligt. Det är svårt att förbli avslappnad i en så pinsam och onaturlig position. Många kvinnor har haft en dålig upplevelse och har ett traumatiskt minne av sitt första cellprov eller detta läkarbesök.

I ett inlägg på kontot @grandebavardeuse återberättade en ung kvinna sin historia, eller snarare sin prövning, på gynekologens mottagning. Denna berättelse följde på en vittnesuppmaning som kontoinnehavaren utlyste, formulerad som följer: "Har du någonsin blivit filmad utan din vetskap av Meta-glasögon?" Under undersökningen lade kvinnan, som författaren döpte om till Eva för anonymitetens skull, märke till en ovanlig detalj. Inte ett kallt uppträdande eller en kortfattad ton, utan ett par glasögon som har blivit ökända. Dessa svarta bågar med tjocka bågar och integrerade linser var placerade direkt på vårdpersonalens näsa.

Lampan lyste inte, så hon försökte lugna sig själv tills hon fick receptet. Men med lite grundläggande datorkunskaper är det ganska enkelt att manipulera kameran och filma ostraffat, till synes utan problem. Meta fördömer starkt detta tekniska missbruk. När patienten sökte efter mannens namn på Google upptäckte hon en rad negativa recensioner som beskrev samma problem.

Ett vittnesmål föll som en bomb.

För inte så länge sedan verkade Meta-glasögon vara något ur science fiction, en ren produkt av en "Black Mirror"-serie. Ändå presenteras de idag som en framtidsteknik, en symbol för framsteg. Kylie Jenner marknadsför dem till och med, liksom andra influencers. Förstärkta av AI kan de översätta text i realtid, beskriva scener korrekt, ta foton på begäran och streama musik utan att vara avskurna från världen. Det är en uppfinning som anses revolutionerande.

Men även om de erbjuder hopp för synskadade och är ovärderliga hjälpmedel när de reser till okända platser, har de också sina begränsningar och kan inkräkta på bildrättigheter. I fel händer blir de ett formidabelt vapen för rovdjur. Detta har till och med gett dem det ganska suggestiva smeknamnet "perversa glasögon". Den aktivistiska innehållsskaparen @grandebavardeuse fick många svar på sin uppmaning till vittnesmål, vilket bevisar att detta är en ny, modern gissel. På sociala medier är kvinnor rädda för att få sina ansikten, eller ännu värre, sina kroppar, visade i all sin prakt för online-communityn.

En teknik som används för skadliga syften

Dessa AI-drivna glasögon föddes med storslagna ambitioner: att göra vardagen enklare för gemene man. Förutom att de, liksom de flesta prylar som är tillgängliga för allmänheten, främst har förenklat tillvägagångssättet för sexistiska förförare och sexförbrytare. Vittnesmålen som samlats in av @grandebavardeuse, vilka utgör utmärkta belastande bevis, är bara en återspegling av en skrämmande verklighet, eller till och med en 2.0-version av en kriminalhistoria.

Sedan Meta-glasögonen skapades har kvinnor världen över känt sig ännu mer osäkra. Enligt en undersökning av svensk press ska Ray-Ban Meta smarta glasögon ha tagit intima bilder av människor utan deras vetskap och skickat dem till en underleverantör i Kenya. På andra sidan Atlanten filmar grupper av män massageterapeuter i salonger i USA, återigen utan deras samtycke.

Meta-glasögon, som är födda ur goda avsikter, har blivit magneter för kontroverser och lockar kvinnor till sig misstro. För kvinnor är de snarare ett farligt verktyg än en ädel revolution.