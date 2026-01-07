Denna 101-årige barista arbetar fortfarande och skapar sensation

I den fridfulla byn Nebbiuno, högt uppe ovanför Lago Maggiore, håller en tidlös figur stadigt i hennes bar. Anna Possi, 101 år gammal, är utan tvekan den äldsta baristan i Italien. I över sju decennier har hon serverat espresso och leenden varje dag på Bar Centrale, som har blivit en sann lokal institution.

Ett kall som föddes under efterkrigstiden

Det var strax efter andra världskriget som Anna tog sina första steg i restaurangbranschen, där hon arbetade tillsammans med sin farbror. År 1958 öppnade hon och hennes man Bar Centrale, ett enkelt men välkomnande kafé som utan undantag hade öppet varje dag från 7.00 till 19.00 (senare på sommaren). Med förvärvet av spritlicensen 1971 höll etablissemanget jämna steg med förändringarna i efterkrigstidens Italien: den ekonomiska högkonjunkturen och den ökande turismen runt sjön.

En imponerande sekelgammal rutin

Varje morgon går Anna upp tidigt, hugger ved till vedspisen och förbereder outtröttligt kaffe. Bakom disken sköter hon servicen, tar emot betalningar och håller stället rent. Hennes 61-åriga dotter, Cristina, som arbetar på stadshuset tvärs över gatan, hjälper ibland till. Anna förblir oberoende: hon bor på övervåningen och har aldrig övervägt att gå i pension.

Riktigt kaffe, och inget annat

På Anna's finns inga "Instagrammable latte" eller fina recept. På morgonen cappuccino. Efteråt espresso – svart, stark, utan krusiduller. Både stammisar och turister köar för att smaka på äktheten, och särskilt för att träffa denna otroliga "nonna" som, vid 101 års ålder, fortsätter att servera med oförminskad energi och minne. "Att arbeta håller en ung", brukar hon säga med en busigt blink.

En ikonisk figur för italienskt långliv

Anna förkroppsligar en typisk livsstil för landsbygden i Piemonte: enkel mat, daglig fysisk aktivitet och starka mänskliga kontakter. Hennes hemlighet? "Rör på dig, le och drick starkt kaffe", sammanfattar hon. Hon är alltid på benen 12 timmar om dagen och syns regelbundet i italienska medier, beundrad för sin vitalitet och uthållighet.

En turistattraktion i sig själv

Bar Centrale har blivit en viktig mötesplats: folk kommer för en kaffe, men framför allt för att prata med Anna och fånga ögonblicket. Byn Nebbiuno drar nytta av detta oväntade rykte och är stolt över sitt extraordinära hundraårsjubileum. Som ett historiskt vittne har Anna upplevt ransonering, elektricitetens ankomst, åren av ekonomiska mirakel, ända fram till smartphone-eran – allt utan att någonsin lämna sin bar.

Vid 101 års ålder påminner Anna Possi oss om att livslängd inte bara handlar om år, utan om entusiasm. I en värld som ständigt accelererar är hennes orubbliga närvaro på Bar Centrale en lugnande andrumsupplevelse, en hyllning till att ta sig tid, till mänsklig kontakt och till de små ritualer som ger mening åt vardagen. Hos Anna är kaffet starkt, men livsläxan är ännu starkare.