Från siamesiska tvillingar till kvalificerade lärare: deras resa är inspirerande

Samhället
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Ron Lach / Pexels

Att vara annorlunda hindrade dem aldrig från att gå framåt. Abby och Brittany Hensel banade väg för dem med beslutsamhet och blev så småningom lärare i Minnesota. Idag belyser deras berättelse också en fråga om jämlikhet som sträcker sig långt bortom deras personliga omständigheter.

Två personligheter, en extraordinär resa

Abby och Brittany Hensel är amerikanska siamesiska tvillingar som är sammanfogade vid överkroppen. Även om de delar en del av sin kropp, har var och en sitt eget sinne, sitt eget hjärta och sin egen personlighet. Sedan födseln har de utvecklats som två separata individer, med sina egna önskningar, åsikter och ambitioner. Denna unikhet har aldrig hindrat deras beslutsamhet att leva meningsfulla liv, både personligt och professionellt.

Två grader för samma mål

Både i skolan och på universitetet uppmärksammades de två systrarna alltid individuellt. Efter att ha börjat på Bethel University fortsatte de sina utbildningar inom pedagogik, klarade sina prov och tog sina egna examina. Detta akademiska erkännande gjorde det möjligt för dem att få tillgång till det yrke de drömt om: att föra vidare sina kunskaper till yngre generationer.

Ett lärarteam utan dess like

Idag undervisar Abby och Brittany i en femteklass på Sunnyside Elementary School i Minnesota. Tillsammans vägleder de sina elever med ett unikt tillvägagångssätt, berikat av deras två perspektiv och kompletterande undervisningsstilar. Detta samarbete ger en verklig mängd lärandemöjligheter till klassrummet. Medan den ena förklarar ett koncept kan den andra svara på frågor eller hjälpa eleverna, vilket skapar en unik lärandedynamik.

En berättelse som går långt bortom deras olikhet

Utöver sina yrkesliv driver de två systrarna även separata personliga projekt. Abby gifte sig nyligen , ett bevis på att båda fortsätter att bygga sin egen väg trots att de delar kropp.

Deras berättelse är därför inte begränsad till deras fysiska skillnader. Framför allt illustrerar den styrkan hos två kvinnor som har kunnat förvandla sin unikhet till en verklig tillgång, både i sina liv och i sina karriärer.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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