Varför betalar kvinnor mer än män hos frisören?

Att gå in i en frisörsalong kan ibland ge en överraskning när det är dags att betala notan. För en tjänst som verkar likartad betalar kvinnor ofta mer än män. Så var kommer denna prisskillnad ifrån? Låt oss titta närmare på denna fortfarande mycket vanliga praxis.

Priser som förblir väldigt olika

Konsumentorganisationen CLCV undersökte priserna i 902 frisörsalonger runt om i Frankrike. Resultaten är entydiga: ett paket med schampo, klippning och styling kostar i genomsnitt 20,46 euro för män, jämfört med 30,07 euro för kvinnor. Detta motsvarar en skillnad på cirka 47 %. Ännu mer förvånande är att bland alla analyserade verksamheter erbjöd endast en unisex-prissättning, beräknad enbart baserat på tidsåtgång och använda produkter, utan att skilja mellan manliga och kvinnliga kunder.

Hårlängd förklarar inte allt

Proffs hävdar ofta att längre hår kräver mer tid, teknik och produkter. I det här fallet är ett högre pris förståeligt. Men i verkligheten stämmer inte denna motivering alltid överens med prislistorna.

I undersökningen nämns till exempel en salong där en kort klippning för en kvinna kostar 69 euro, jämfört med 34 euro för en man, oavsett hårlängd. En lång, så kallad feminin klippning kostar 72 euro, bara några euro mer. Med andra ord verkar prisskillnaden ibland vara mer relaterad till det kön som anges i prislistan än till den faktiska tjänsten som utförs.

En tillåten praxis... men en som väcker frågor

I Frankrike får frisörsalonger sätta sina egna priser, förutsatt att de visas tydligt. Att erbjuda olika priser för kvinnor och män är därför inte olagligt. CLCV (Nationella konsumentorganisationen) lyfter dock fram ett annat problem: mer än en av fem salonger uppfyllde inte kravet att visa sina priser synligt utomhus på rätt sätt. Utan denna information är det svårare att jämföra priser innan man sätter sig i stolen.

Mässor som ändrar reglerna

Fler och fler restauranger väljer nu en annan metod. Istället för att differentiera priser efter kön beräknar de dem baserat på konkreta kriterier: hårlängd, tid som krävs för tjänsten eller mängden produkter som används. Denna metod anses ofta vara mer transparent. Den gör det också möjligt för dem att välkomna alla mer inkluderande, utan att tvinga dem att välja mellan en kategori som "kvinna" eller "man".

En bra fråga att ställa

Om du ska klippa kort och priset verkar högt, tveka inte att fråga vad som motiverar kostnaden. Tidsåtgången, tekniken som använts eller behandlingarna som utförts kan förklara skillnaden... men dessa faktorer förtjänar att beskrivas tydligt.

I slutändan verkar prisskillnaden som observerats i många salonger främst bero på etablerade affärsmetoder. Denna trend förändras gradvis i takt med att kunderna söker rättvisare och mer transparenta priser baserade främst på de tjänster som faktiskt tillhandahålls.