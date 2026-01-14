Vid 74 års ålder bor hon i sin bil av en anledning som få människor förstår.

Marie-Françoise Forey, 74, lämnade sitt hem i Glos-sur-Risle (Eure) för att sova i sin Twingo. Installationen av en närliggande mobilmast utlöser allvarliga symtom som hon tillskriver en allergi mot elektromagnetiska fält.

En mardröm som började i oktober 2025

Allt förändrades när den tillfälliga antennen i Freneuse-sur-Risle blev permanent. Mycket snabbt upplevde hon oavbruten huvudvärk, näsblod och svimningsanfall. Trots skyddsåtgärder som installerats i hennes hem (strålningsskyddande färg, skärmad kabeldragning) kvarstod symtomen och förvärrades. Den 7 november 2025, i förtvivlan, lade hon en madrass i sin bil, parkerad 2 km från antennen. "Jag går bara in i max 15 till 30 minuter för hygienens skull. Den här antennen är otroligt giftig", sa hon till L'Éveil Normand .

Elektromagnetisk överkänslighet, dåligt känd

Marie-Françoise, som diagnostiserats med elektromagnetisk överkänslighet (EHS), ansluter sig till de tusentals människor som är övertygade om att elektromagnetiska vågor gör dem sjuka. Även om denna känslighet är vetenskapligt kontroversiell, sägs den leda till att 4 % av befolkningen modifierar sina hem eller bostadsutrymmen. I Frankrike skapas ibland "vita zoner" för dessa individer. Att flytta en mobilmast, en strategisk del av infrastrukturen, visar sig dock praktiskt taget omöjligt trots administrativa överklaganden.

Att bo i en Twingo på vintern

Trots den bitande kylan (med vindkylning som når -8°C vissa nätter) vägrar pensionären att flytta in hos sin dotter: "Det skulle bli min femte flytt, jag har fått nog." Hon varvar nätter i bilen med sällsynta inomhusvistelser när hennes symtom tillfälligt avtar. Hennes fordon blir hennes överlevnadskokong: värmefilt, termos, batteridriven radio. "I bilen känner jag mig levande igen. Det är min frihet", säger hon och avvisar palliativa lösningar som tillfälligt boende.

En ensam kamp mot moderniteten

Marie-Françoise Forey förkroppsligar den svåra situationen för de som lider av elektromagnetisk överkänslighet, fångade mellan tekniska framsteg och sjunkande hälsa. Hennes val – bil kontra hus – väcker frågor om vårt beroende av allestädes närvarande elektromagnetiska vågor och bristen på officiellt erkännande av deras lidande.

Medan operatörerna rullar ut 5G fortsätter tusentals att fly, bokstavligen talat, från de vågor de anser vara giftiga. En paradox från 2000-talet: att sova i bilen vid 74 års ålder för att återfå hälsan.