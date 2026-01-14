Search here...

Vid 74 års ålder bor hon i sin bil av en anledning som få människor förstår.

Samhället
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : cottonbro studio/Pexels

Marie-Françoise Forey, 74, lämnade sitt hem i Glos-sur-Risle (Eure) för att sova i sin Twingo. Installationen av en närliggande mobilmast utlöser allvarliga symtom som hon tillskriver en allergi mot elektromagnetiska fält.

En mardröm som började i oktober 2025

Allt förändrades när den tillfälliga antennen i Freneuse-sur-Risle blev permanent. Mycket snabbt upplevde hon oavbruten huvudvärk, näsblod och svimningsanfall. Trots skyddsåtgärder som installerats i hennes hem (strålningsskyddande färg, skärmad kabeldragning) kvarstod symtomen och förvärrades. Den 7 november 2025, i förtvivlan, lade hon en madrass i sin bil, parkerad 2 km från antennen. "Jag går bara in i max 15 till 30 minuter för hygienens skull. Den här antennen är otroligt giftig", sa hon till L'Éveil Normand .

Elektromagnetisk överkänslighet, dåligt känd

Marie-Françoise, som diagnostiserats med elektromagnetisk överkänslighet (EHS), ansluter sig till de tusentals människor som är övertygade om att elektromagnetiska vågor gör dem sjuka. Även om denna känslighet är vetenskapligt kontroversiell, sägs den leda till att 4 % av befolkningen modifierar sina hem eller bostadsutrymmen. I Frankrike skapas ibland "vita zoner" för dessa individer. Att flytta en mobilmast, en strategisk del av infrastrukturen, visar sig dock praktiskt taget omöjligt trots administrativa överklaganden.

Att bo i en Twingo på vintern

Trots den bitande kylan (med vindkylning som når -8°C vissa nätter) vägrar pensionären att flytta in hos sin dotter: "Det skulle bli min femte flytt, jag har fått nog." Hon varvar nätter i bilen med sällsynta inomhusvistelser när hennes symtom tillfälligt avtar. Hennes fordon blir hennes överlevnadskokong: värmefilt, termos, batteridriven radio. "I bilen känner jag mig levande igen. Det är min frihet", säger hon och avvisar palliativa lösningar som tillfälligt boende.

En ensam kamp mot moderniteten

Marie-Françoise Forey förkroppsligar den svåra situationen för de som lider av elektromagnetisk överkänslighet, fångade mellan tekniska framsteg och sjunkande hälsa. Hennes val – bil kontra hus – väcker frågor om vårt beroende av allestädes närvarande elektromagnetiska vågor och bristen på officiellt erkännande av deras lidande.

Medan operatörerna rullar ut 5G fortsätter tusentals att fly, bokstavligen talat, från de vågor de anser vara giftiga. En paradox från 2000-talet: att sova i bilen vid 74 års ålder för att återfå hälsan.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
En ny "autistisk" Barbie är på väg att släppas, och den möts inte av universellt godkännande.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

En ny "autistisk" Barbie är på väg att släppas, och den möts inte av universellt godkännande.

I flera år har Barbie utökat sitt utbud av kroppstyper, hudtoner, former och förmågor och främjat ett inkluderande...

Människor som går snabbt sägs ha denna egenskap gemensamt.

Kommentarer som ”du går för fort” handlar inte bara om tempo: flera studier inom psykologi tyder på att...

Mot en värld utan färg? Denna förbryllande teori får alltmer fart.

När man ser sig omkring får man ett subtilt intryck: färgerna tycks blekna. Från gator till garderober, från...

"En lärare borde inte ha på sig sånt": hennes raka svar på kritik

Enligt den allmänna uppfattningen bör en lågstadielärare vara blygsam i sitt utseende. Hur? Genom att hålla sig till...

"Det är oacceptabelt": en utlandsbo i Paris avslöjar den dolda sidan av sitt dagliga liv

Bakom den parisiska vykortsbilden döljer sig en mindre glamorös verklighet. Charlotte Wells, en amerikan bosatt i huvudstaden, förväntade...

Livsmedelsindustrins återkomst år 2026: varför så många unga människor omfamnar den

Borta är fantasierna om meteorframgång och sömnlösa nätter drivna av ambition. Bland de under 30 år verkar en...

© 2025 The Body Optimist