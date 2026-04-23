Cabaia resväskor för kvinnor: praktiska och mångsidiga för alla dina äventyr

Att ge sig ut på ett äventyr med bagage som är både snyggt och funktionellt är möjligt.

Cabaias resväskor för kvinnor uppfyller detta krav med två flaggskeppsmodeller: Duffle Adventurer 40L och Duffle Étudier 48L .

De är utformade för att resa lätt utan att kompromissa med organisationen och imponerar med sin anmärkningsvärda mångsidighet . Oavsett om det är en spontan weekendresa, en affärsresa eller en flerdagarsresa, anpassar sig varje modell till dina behov.

Lägg därtill seriösa miljöansvarliga åtaganden och oöverträffad hållbarhet, så får du följeslagare som förtjänar sin plats i din vardag.

Duffle Adventurer 40L eller Duffle Examiner 48L: vilken Cabaia-resväska ska du välja?

Valet mellan dessa två resväskor beror i huvudsak på vistelsens längd. Duffle Adventurer 40L mäter 29 × 30 × 45 cm och väger endast 1,34 kg.

Med ett pris på 119,00 euro är den den perfekta följeslagaren för helger och affärsresor. Dess kapacitet gör att den kan tas med som handbagage av de flesta flygbolag, inklusive Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia och Vueling.

Duffle Analyser 48L mäter däremot 28 × 58 × 30 cm och väger 1,43 kg. Med ett pris på 149,00 euro är den designad för 3- till 5-dagarsresor tack vare sin generösa volym. Trots sin större kapacitet förblir vikten anmärkningsvärt låg, ett tecken på dess noggrant kontrollerade lätthet .

Båda modellerna delar 3-i-1-bärsystemet , det vattenavvisande veganska materialet och det modulära MOLLE-systemet . Den avgörande faktorn är fortfarande enkel: resans längd avgör ditt val mellan Adventurer och Chercher.

Smarta förvaringslösningar och bäralternativ utformade för alla situationer

Äventyrarens fördelar för effektiv organisation

Duffle Adventurer har ett 14-tums laptopfack , invändiga tryckknappsfickor och en bred öppning upptill som gör det enkelt att förvara vikta kläder utan att skrynkla dem.

Den levereras med två MOLLE-fickor och en axelrem, vilket gör den till ett särskilt komplett bagage direkt ur lådan.

Besökaren och dess specialiserade förvaring

Examiner, å andra sidan, erbjuder ett separat skofack , en verklig fördel för att skydda kläder från skosulor. Dess 45° vinklade vattenflaskficka ger snabb åtkomst när du är på språng.

Det säkra 15-tums laptopfacket och de magnetiska handtagen kompletterar ett paket utformat för vardaglig komfort.

Gemensamt för båda duffelväskorna är den utvändiga platta fickan med dragkedja och stöldskydd , den robusta plastkroken för att hänga nycklar och ett snyggt tryckt innerfoder.

3-i-1-bärsystemet – för hand via förstärkta handtag, på axeln eller på ryggen tack vare de vadderade remmarna – garanterar ergonomi anpassad till varje situation.

Miljövänliga resväskor designade för att hålla länge.

Cabaia har byggt sitt rykte på konkreta och verifierbara miljöåtaganden. Varumärket, som utvecklats i Paris , innehar ett flertal erkända certifieringar:

EVE Vegan Label: produkter garanterat fria från animaliska produkter och cruelty-free

Label: produkter garanterat fria från animaliska produkter och cruelty-free B-Corp -certifiering för höga sociala och miljömässiga standarder

-certifiering för höga sociala och miljömässiga standarder Oeko-Tex Standard 100- certifiering och REACH-överensstämmelse, vilket garanterar frånvaro av skadliga kemikalier

certifiering och REACH-överensstämmelse, vilket garanterar frånvaro av skadliga kemikalier Global Recycled Standard (GRS, nr TE-00321941, Bureau Veritas) certifiering med minst 50 % återvunnet material

Tillverkningen sker i SMETA- eller BSCI- certifierade verkstäder, vilket garanterar rigorösa etiska och sociala metoder. Förpackningen, som är återvinningsbar och fri från engångsplast, förlänger detta åtagande ända fram till uppackningsögonblicket.

Dessapåsar har en beräknad livslängd på 30 år och levereras med livstidsgaranti och utbyte vid defekter. En hållbar investering, långt ifrån engångsmodeller.

Utbudet av tillgängliga färger – vinröd, brun, svart, blå, rosa, grå, grön, beige, röd och många fler – gör att varje kvinna kan hitta en design som passar henne.

Modellnamnen inspirerar till resor: Nice, Reykjavik, Berlin, Wellington eller till och med New York.

Viktiga saker att packa i din Cabaia-resväska för en lyckad helg

Att optimera din reseplanering börjar med ett bra klädval. Packa två dagkläder och en kvällskläder, underkläder för två till tre dagar, ett par pyjamas och ett extra par skor.

Den breda öppningen på duffelväskan gör att hopvikta kläder kan förvaras utan att skada dem.

När det gäller accessoarer är MOLLE-väskesystemet ovärderligt. Du kan lägga in smycken, halsdukar, sjalar eller till och med hattar, beroende på säsong. På sommaren hittar även kepsar och solglasögon sin plats.

En välfylld necessär är ett måste: tandborste, tandkräm, deodorant och badprodukter. För de som använder smink är ett dedikerat skönhetskit med en komplett rutin och sminkborttagning ett måste.

Cabaia sminkväska, kompatibel med båda modellerna, är också en praktisk lösning för att centralisera dessa nödvändigheter.

Kläder och skor i huvudfacket Toalettartiklar och skönhetskit i MOLLE-påsar Identitetsdokument och bärbara elektroniska enheter i stöldskyddsfickan Säsongsaccessoarer i de inre fickorna med tryckknappar

För skötsel bör dessa väskor rengöras för hand med en fuktig trasa och mild tvål.

Säker betalning accepteras via Mastercard, Visa, PayPal och Scalapay. Kundtjänst är tillgänglig måndag till fredag, från 10:00 till 17:30.