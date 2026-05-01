Att resa under graviditeten väcker många berättigade frågor. I de allra flesta okomplicerade graviditeter är det fortfarande fullt möjligt att flyga under graviditeten .

Ingen internationell bestämmelse förbjuder gravida kvinnor att flyga. Beslutet beror på graviditetens skede, kvinnans allmänna hälsa och eventuella obstetriska komplikationer.

Eftersom varje graviditet är unik är ett personligt medicinskt utlåtande viktigt innan några reseplaner.

Är det farligt att flyga under graviditeten?

Den största risken i samband med flygresor under graviditet är fortfarande venös tromboembolism . Långvarig orörlighet, uttorkning och förändringar i blodets koagulering relaterade till graviditeten ökar denna risk.

Långdistansflygningar på mer än fyra timmar kräver ökad vaksamhet.

Andra obehagliga biverkningar kan också uppstå. Den torra kupéluften främjar uttorkning, vilket förvärrar eventuellt befintligt illamående eller trötthet. Smärta i nedre delen av ryggen intensifieras ofta vid längre sittande.

Tryckvariationer kan förvärra gastroesofageal reflux, vilket är vanligt under graviditet.

Dessa risker är dock fortfarande hanterbara med rätt förebyggande åtgärder . De utgör inte en systematisk kontraindikation för flygresor, utan är underställda en personlig bedömning av den medicinska situationen.

När under graviditeten kan man resa med flyg?

Första kvartalet: försiktighet rekommenderas

Under första trimestern gör illamående, trötthet och risken för missfall långa resor olämpliga.

Uttorkning, som förvärras av upprepade kräkningar, är en ytterligare riskfaktor. Vi rekommenderar att man väljer direkta och korta vägar.

Andra kvartalet: det ideala fönstret

Andra trimestern , ofta kallad graviditetens gyllene period , representerar det bästa fönstret för resor. Illamåendet avtar, energin återkommer och magstorleken förblir måttlig.

Det ideala fönstret är mellan den 18:e och 24:e veckan .

Tredje kvartalet: ökande restriktioner

Från och med tredje trimestern skärps restriktionerna. Risken för för tidig födsel ökar och svullnaden i nedre extremiteterna intensifieras.

Det rekommenderas generellt att undvika flygning efter 37 veckors graviditet.

Vilka är kontraindikationerna och situationerna där flygning bör undvikas?

Vissa medicinska tillstånd är en formell kontraindikation för flygning.

De viktigaste inkluderar hotet om för tidig födsel med regelbundna sammandragningar, hemorragisk placenta previa, preeklampsi eller okontrollerat högt blodtryck.

Till detta läggs svår anemi med hemoglobin under 8 g/dl, okontrollerad graviditetsdiabetes, akuta infektioner, svåra ÖNH-patologier såsom bihåleinflammation eller öroninflammation, och en historia av venös tromboembolism utan lämplig profylax.

Vissa situationer kräver att avresa skjuts upp:

Nyligen genomförd eller oförklarlig genital blödning

Regelbundna livmoderkontraktioner

Bristning av fostersäcken

Oförklarlig feber eller tecken på urinvägsinfektion

Okontrollerad diabetes eller instabilt högt blodtryck

Resmål som inte rekommenderas förtjänar också uppmärksamhet. Områden med risk för infektionssjukdomar som Zika , malaria eller denguefeber bör undvikas till varje pris.

Isolerade regioner utan tillgång till obstetrik, destinationer på mycket höga höjder över 3 658 meter och områden med intensiv värme som ökar risken för uttorkning läggs till på denna lista.

Flygbolagets policyer och obligatoriska dokument

De flesta flygbolag accepterar gravida kvinnor upp till vecka 36 för en engångsgraviditet och upp till vecka 32 för flergraviditeter.

Forskare från Royal College of Obstetricians and Gynaecologists i Storbritannien bekräftar dessa gränser som referensrekommendationer.

Reglerna varierar dock beroende på operatörerna:

Ryanair : ett intyg om lämplighet att flyga är obligatoriskt från och med vecka 28 ; flygning är förbjudet efter vecka 36 för singelgraviditeter.

: ett intyg om lämplighet att flyga är obligatoriskt från och med ; flygning är förbjudet efter vecka 36 för singelgraviditeter. easyJet : möjligt fram till slutet av vecka 35 vid en engångsgraviditet, fram till vecka 32 vid flerbördsgraviditet

: möjligt fram till slutet av vecka 35 vid en engångsgraviditet, fram till vecka 32 vid flerbördsgraviditet Air France : inga restriktioner eller medicinskt godkännande krävs

: inga restriktioner eller medicinskt godkännande krävs Air Transat : möjligt upp till vecka 35 utan begränsning, läkarintyg krävs mellan vecka 36 och 38

: möjligt upp till vecka 35 utan begränsning, läkarintyg krävs mellan vecka 36 och 38 United Airlines : Läkarintyg krävs efter vecka 36, utfärdat 72 timmar före avgång

Vi rekommenderar att du kontrollerar varje företags policy innan du gör någon bokning.

Viktiga medicinska dokument inkluderar ett läkarintyg daterat 7 till 10 dagar före avresa, en graviditetsjournal och ett intyg som anger förväntat förlossningsdatum .

Förberedelser inför din resa: viktiga steg och försäkring

Det är viktigt att systematiskt konsultera en gynekolog, barnmorska eller allmänläkare före varje avresa.

Denna konsultation före resan möjliggör bedömning av hälsostatus, screening av kontraindikationer och erhållande av ett intyg om att inga medicinska kontraindikationer finns .

Att uppdatera graviditetsjournalen, få recept på stödstrumpor och diskutera kompatibla vacciner är bland de viktigaste stegen.

När det gäller administrativa rutiner är det lämpligt att kontrollera policyn för flygavbokningar och identifiera BB-sjukhus nära din destination. Att anteckna lokala nödnummer ökar resesäkerheten.

Reseförsäkring förtjänar särskild uppmärksamhet. Det är viktigt att kontrollera graviditetsklausulen och villkoren för försäkringen vid medicinska komplikationer eller för tidig födsel.

Vissa avtal exkluderar graviditetsrelaterade kostnader efter 28 veckor , eller till och med från 32:a veckan. Graviditeter till följd av IVF eller flergraviditeter kräver ökad vaksamhet gällande försäkringsundantag .

Beprövade praktiska tips för en trevlig flygresa under graviditeten

Att välja en sittplats i gången gör det lättare att röra sig ofta och gå regelbundet.

Säkerhetsbältet måste justeras under magen, aldrig över den. En ländryggskudde förbättrar komforten avsevärt vid längre sittande.

Det rekommenderas fortfarande att bära löst sittande kläder och lätta skor, eftersom ben och fötter svullnar på höjden.

Förebyggandet av venös trombos vilar på flera grundpelare:

Använd medicinska kompressionsstrumpor (20-30 mmHg) från resans morgon

(20-30 mmHg) från resans morgon Övningar för fotledsflexion och -extension och pedalrörelser i sittande position

Stå upp och gå i gången var 60:e till 90:e minut

Undvik att korsa benen

Att hålla sig hydrerad i små mängder är viktigt. Undvik alkohol, överdrivet kaffeintag och kolsyrade drycker. Lätta snacks som kex, ingefära eller mynta kan hjälpa till att minska illamående.

Säkerhetsgrindarna använder radiovågor, vilka är säkra för barnet. Manuell genomsökning är dock fortfarande en rättighet som kan utövas.

Vid sammandragningar, blödningar, bröstsmärtor eller hinnruptur är det viktigt att omedelbart meddela besättningen.

Långdistansflygningar och flerbörd: specialfall

Långdistansflygningar ökar risken för venös tromboembolism och kräver ökad vaksamhet. Vätskeintag, regelbunden mobilisering och användning av kompressionsstrumpor blir prioriterade.

Att hantera jetlag stör ofta ett redan skört sömnmönster. Att gradvis justera ditt schema några dagar före avresa hjälper dig att återhämta dig bättre.

Mellanlandningar erbjuder en möjlighet till socialt umgänge, men ökar den allmänna tröttheten. För flerbördsgraviditeter inför flygbolagen gränser från vecka 32, eller ännu tidigare.

Eftersom risken för för tidig födsel är betydligt högre är specialiserad obstetrisk expertis avgörande innan man beslutar om en resa.

Andra transportsätt under graviditeten

Bilkörning innebär sina egna begränsningar. Resor över 300 km rekommenderas inte. Att ta pauser varje timme begränsar trötthet och minskar risken för trombos.

Grova vägar bör undvikas och säkerhetsbältet bör alltid justeras under magen.

Tåget är ett av de mest lämpliga transportmedlen under graviditeten. Att välja en plats i mittgången och att resa sig regelbundet förhindrar effektivt risken för ventrombos.

För kryssningar vägrar de flesta rederier att tillåta passagerare över 24 veckors graviditet. Vissa accepterar upp till 32 veckor med ett läkarintyg.

Risken för sjösjuka ökar under graviditet. Det är viktigt att säkerställa att en läkare finns ombord innan man gör någon bokning.

Dina rättigheter baserat på min erfarenhet som gravid passagerare

Gravida passagerare har samma skydd som andra resenärer enligt den europeiska förordningen EU261 .

Vid betydande försening eller inställd resa kan ersättning på upp till 600 euro begäras. Denna rätt påverkas inte av graviditet.

Flygbolagen är skyldiga att tillhandahålla prioriterad ombordstigningsassistans , lämplig matplats och rullstolsassistans på begäran.

De kan legitimt neka ombordstigning efter tidsfristen eller utan nödvändig medicinsk dokumentation, men all diskriminering enbart baserad på graviditet är fortfarande förbjuden.

Vid flygstörningar stärker noggrann dokumentering av alla förseningar och extra kostnader ditt ersättningsanspråk. Graviditet kan därför skapa specifika behov som motiverar ökat stöd.

Att förutse dessa situationer genom att behålla alla styrkande dokument är ett sunt förnuftigt tillvägagångssätt för att resa med sinnesro.