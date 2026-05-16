På ett flygplan kan ett tillbehör lindra domnade ben under långa flygningar.

Efter flera timmar fast i ett flygplanssäte är det svårt att komma ifrån känslan av tunga eller domnade ben. Detta obehag är mycket vanligt på långa resor, särskilt när kroppen inte rör sig så mycket. Ett tillbehör skulle mycket väl kunna förändra reseupplevelsen: kompressionsstrumpor.

Varför svullnar benen på flygplan?

Långflygningar är inte alltid snälla mot blodcirkulationen. I flera timmar sitter du kvar med lite rörelse, vilket saktar ner vadmusklernas arbete. Dessa muskler spelar en viktig roll för att hjälpa blodet att återvända till hjärtat. När de används mindre saktar cirkulationen i benen. Resultatet: en känsla av tyngd, svullna vrister eller stickningar kan uppstå.

I sällsynta fall kan denna blodansamling också främja bildandet av en propp i en djup ven, ett fenomen som kallas djup ventrombos (DVT), ibland med smeknamnet "ekonomiklasssyndrom". Enligt Världshälsoorganisationen kommer ungefär en av 6 000 personer att utveckla symtom relaterade till en propp efter en flygning på mer än fyra timmar. Risken är fortfarande låg, men den finns, särskilt för vissa individer som exponeras oftare.

Hur fungerar kompressionsstrumpor?

Stödstrumpor ger ett gradvis tryck på benen: starkare vid fotleden och lättare när du rör dig uppåt mot vaden. Denna kompression hjälper till att förbättra blodcirkulationen och minskar ansamlingar i benen. Resultatet: mindre svullnad, mindre tung känsla i benen och större komfort under resor.

Dessa strumpor, som länge har förknippats med sjukvården, har genomgått en stor modernisering. Idag finns de tillgängliga i bekvämare material, en mängd olika snitt och stilar som liknar klassiska strumpor. Med andra ord, det finns ingen anledning att offra sin stil för att resa bekvämt.

Vad vetenskapliga studier säger

Forskningen i ämnet är ganska uppmuntrande. En Cochrane-översikt som uppdaterades 2021 analyserade 12 kliniska prövningar med nästan 3 000 passagerare som hade flygit i mer än fyra timmar. Resultaten visar att bärande av kompressionsstrumpor avsevärt minskar risken för asymptomatisk djup ventrombos, det vill säga blodproppar som inte nödvändigtvis orsakar synliga symtom.

Mer specifikt, bland 1 000 resenärer som inte bar kompressionsstrumpor, utvecklade cirka 10 denna typ av trombos. Bland dem som bar dem sjönk denna siffra till cirka 1 av 1 000. Forskarna påpekar dock att allvarliga komplikationer som lungemboli fortfarande är mycket sällsynta och svåra att mäta statistiskt i denna typ av studie.

Goda vanor för att resa bekvämare

Stödstrumpor kan vara hjälpsamma, men de fungerar ännu bättre i kombination med några enkla vanor.

Under en lång flygresa, kom ihåg att regelbundet gå upp för att gå i gången, även om det bara är i några minuter.

Att rotera anklarna eller spänna vaderna medan du sitter hjälper också till att stimulera cirkulationen.

Vätskebalans spelar också en viktig roll: att dricka tillräckligt med vatten kan hjälpa kroppen att bättre klara resan.

Omvänt är det inte idealiskt för cirkulationskomforten att stå stilla i timmar med benen i kors.

Ett användbart tillbehör, utan påtryckningar eller föreskrifter

Naturligtvis upplever inte alla långa flygresor på samma sätt. Vissa reser utan särskilt obehag, medan andra snabbt upplever att benen känns tunga eller känsliga. Stödstrumpor är därför inte en nödvändighet eller en viktig del av att "resa bra". De representerar helt enkelt ett extra alternativ för att ta hand om din komfort och din kropp under längre resor.

För personer med tidigare venösa problem, graviditet, övervikt eller kända cirkulationsproblem rekommenderas fortfarande medicinsk rådgivning före en långflygning.

Sammanfattningsvis kan kompressionsstrumpor, ett litet och diskret tillbehör, bli en av de bästa allierade i ditt handbagage.