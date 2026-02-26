Hur klarar den här utlandsboendet av att bo på ett femstjärnigt hotell för mindre än hyran?

Att flytta till ett annat land för att spara pengar är inte längre ovanligt. Att byta en vanlig lägenhet mot en femstjärnig hotellsvit för priset av hyran är dock spännande. Ändå är detta det djärva draget från en brittisk utlandsboende – @diamantelv på Instagram – som fullt ut omfamnar sitt livsstilsval.

En önskad avresa långt från Storbritannien

Diamanté Laiva (@diamantelv), känd för sitt deltagande i programmet "Love Island", har beslutat sig för att lämna Storbritannien och bosätta sig i Sydostasien. På sina sociala medier delar hon med sig av en livsstil som många unga drömmer om: hon påstår sig bo på ett lyxhotell för cirka 500 dollar i månaden, eller ungefär 420 euro.

I en video visar hon upp sin ljusa svit med ett fullt utrustat kök, ett mysigt vardagsrum och fri utsikt över staden. Regelbunden städning tillhandahålls, vilket befriar henne från många hushållssysslor. Enligt henne kostar denna livsstil henne mindre än hennes tidigare boende i Storbritannien.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av entreprenör (@diamantelv)

Varför ett så lågt pris?

Levnadskostnaderna varierar kraftigt mellan länder. Vissa städer i Sydostasien erbjuder betydligt mer överkomliga priser än de i Västeuropa, både för boende och dagliga tjänster. Även om den exakta adressen inte har bekräftats officiellt, placerar vissa onlinekommentatorer etableringen i Da Nang, Vietnam. Denna kuststad är känd för att locka till sig utlandsboende och distansarbetare tack vare sin balans av moderna bekvämligheter, en trevlig levnadsmiljö och rimliga priser.

På vissa turistmål erbjuder hotell attraktiva månadspriser för längre vistelser, särskilt utanför högsäsong. För hotellet garanterar detta en stabil beläggningsgrad. För dig kan detta alternativ innebära högklassig komfort till ett förhandlat pris.

Tjänster värda en wellnessvistelse

Enligt hennes inlägg inkluderar priset tillgång till ett flertal bekvämligheter: spa, bastur, pool och relaxområden. Diamanté Laiva (@diamantelv) nämner flera bastur och olika wellnessfaciliteter. Hon förklarar också att hon regelbundet äter middag på en av hotellets restauranger och njuter av panoramautsikt över staden. Poolen, som är öppen på kvällarna, sägs vara en av de avgörande faktorerna.

Du kan nog föreställa dig känslan: att avsluta dagen med några simturer i poolen och sedan återvända till en fläckfri svit. Den här typen av innehåll ger näring åt den kollektiva fantasin. Idén att ersätta en traditionell hyra med ett all-inclusive-paket tilltalar allt fler människor som söker frihet och budgetoptimering.

En trend driven av distansarbete

Hans erfarenhet är en del av en bredare trend: strategisk expatriering. Med uppkomsten av distansarbete väljer många yrkesverksamma destinationer där deras köpkraft är större. Vissa regioner i Sydostasien, liksom Latinamerika och Östeuropa, nämns ofta för sin kombination av måttliga levnadskostnader, behagligt klimat och infrastruktur som lämpar sig för frilansare.

Men bakom de inspirerande bilderna finns det också praktiska realiteter: visum, sjukförsäkring, skatter och kulturell anpassning. Sociala medier visar ofta upp den idylliska miljön, men varje utlandsstationeringsprojekt förtjänar noggrant övervägande.

Mellan inspiration och verklighet

Reaktionerna på hennes videor är entusiastiska. Många säger att de är redo att prova det. Det är dock viktigt att komma ihåg att hotellpriserna varierar beroende på säsong, vistelsens längd och eventuella förhandlade avtal. Vad som är möjligt vid en specifik tidpunkt i en given stad är inte en universell regel.

Dessutom erbjuder hotellboendet flexibilitet och inkluderade tjänster, men vissa kanske föredrar stabiliteten i traditionellt boende. Diamanté Laivas (@diamantelv) berättelse visar främst att det finns olika sätt att leva i världen, beroende på dina prioriteringar och strategi.

Ytterst ligger bakom sviten med spa och pool en reflektion över levnadskostnaderna och de möjligheter som vissa ekonomiska sammanhang erbjuder. Det är en inbjudan att vidga sina vyer, samtidigt som man kommer ihåg att planera varje steg med tydligt tänkande.