Australský podnikatel tvrdí, že pomocí ChatGPT navrhl personalizovanou vakcínu proti rakovině pro svého psa.

Australský podnikatel Paul Conyngham se tváří v tvář rakovině svého psa rozhodl vyzkoušet neobvyklý přístup. Tvrdí, že k návrhu personalizované experimentální vakcíny k léčbě nemoci svého mazlíčka použil umělou inteligenci a genetickou analýzu. Jeho iniciativa, realizovaná s podporou výzkumníků a pod vědeckým dohledem, si nedávno získala pozornost vědecké komunity a znovu rozpoutala diskuse o potenciálu umělé inteligence v personalizované medicíně.

Zoufalý pokus zachránit svého psa

Příběh začíná, když je Rosie, feně adoptované Paulem Conynghamem, diagnostikována agresivní forma rakoviny. Navzdory několika veterinárním léčbám , včetně operace a chemoterapie, nemoc nadále postupuje.

Podle zpráv v několika mezinárodních médiích „dostupné možnosti léčby pouze zpomalily progresi nemoci“. Tváří v tvář této situaci se podnikatel Paul Conyngham, specialista na umělou inteligenci a analýzu dat, rozhodl prozkoumat jiné cesty. Jeho cílem bylo lépe porozumět genetickému původu nádoru, aby se mohl pokusit vyvinout cílenou léčbu.

S pomocí umělé inteligence a ChatGPT

Pro realizaci svého projektu se Paul Conyngham spoléhá na několik nástrojů umělé inteligence, včetně ChatGPT a AlphaFold, programu schopného analyzovat strukturu proteinů. Prvním krokem je porovnání zdravé DNA psa s DNA nádoru za účelem identifikace mutací zodpovědných za rakovinu. Tato genetická analýza pak umožňuje identifikovat pozměněné proteiny, na které by se mohla zaměřit léčba.

Podnikatel Paul Conyngham využívá umělou inteligenci k analýze mutací a vývoji terapeutické strategie. Používá ChatGPT ke strukturování fází projektu a zkoumání různých vědeckých přístupů. Přestože nemá biologické znalosti, spolupracuje s výzkumníky na transformaci těchto informací do prototypu vakcíny.

Experimentální vakcína založená na technologii mRNA

Vyvinutá léčba je založena na technologii messenger RNA (mRNA), která se již používá v některých nedávných vakcínách a byla studována v řadě studií rakoviny. S využitím získaných genetických dat byli vědci zapojení do projektu schopni syntetizovat personalizovanou vakcínu určenou ke stimulaci imunitního systému psa tak, aby rozpoznával a napadal rakovinné buňky.

Vakcína byla poté podána podle protokolu, který dohlíželi veterinární výzkumníci s etickými schváleními pro tento typ experimentální léčby. Podle zúčastněných vědců se jedná o jeden z prvních pokusů o personalizovanou vakcínu proti rakovině navrženou speciálně pro psa.

Povzbudivé výsledky, ale stále experimentální.

Počáteční výsledky pozorované u Rosie jsou výzkumníky zapojenými do projektu považovány za „povzbudivé“. Některé nádory se údajně „po podání léčby zmenšily“.

Odborníci však zdůrazňují, že „tento typ přístupu je stále experimentální“. Vakcína by neměla být považována za lék na rakovinu, ale spíše za slibnou cestu výzkumu, která by mohla zlepšit kvalitu života některých zvířat. Výzkumníci také poukazují na to, že personalizované terapie založené na mediátorové RNA jsou v současné době předmětem četných studií ve veterinární i humánní medicíně.

Ilustrace potenciálu umělé inteligence v personalizované medicíně

Kromě Rosiina osobního příběhu tato iniciativa zdůrazňuje rychlý vývoj lékařských technologií. Využití nástrojů umělé inteligence k analýze genetických dat a návrhu personalizované léčby vyvolává rostoucí zájem o biomedicínský výzkum. Někteří vědci se domnívají, že „tento typ přístupu by mohl z dlouhodobého hlediska přispět k vývoji personalizovanějších terapií rakoviny, a to jak u zvířat, tak u lidí.“

Stručně řečeno, experiment provedený s Rosie prozatím zůstává ojedinělým případem. Nicméně ilustruje, jak by umělá inteligence a genomika mohly nakonec změnit způsob, jakým jsou studována a léčena komplexní onemocnění.

Jak říct kočce „Miluji tě" v jejím vlastním jazyce, beze slova nebo hlásky

