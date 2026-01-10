Tyto oceněné fotografie divoké zvěře vám vykouzlí úsměv na tváři.

Fotografové přírody dokáží během zlomku vteřiny zachytit syrovou podstatu života. Ceny Refocus Photographer of the Year Awards 2025 odhalují sérii výjimečných fotografií, které proměňují prchavé přírodní scenérie v nezapomenutelná umělecká díla.
Mistrovské dílo života: dokonalá loupež
Hlavní cenu v soutěži Refocus Photographer of the Year Awards 2025 získává Baiju Patil za snímek „Dokonalá loupež“, zachycující zatuhlý okamžik, kdy růžová volavka chytá rybu v bažinách Bharatpuru v Indii. Patnáct let pátrání a čekání v úkrytech bylo zapotřebí k zachycení tohoto záblesku predátorství, přesně v okamžiku, kdy kořist mizí v lovcově zobáku. Růžové světlo, geometrie kompozice, neviditelné napětí okamžiku: to vše přispívá k proměně této lovecké scény v téměř malířský obraz tiché síly.
Vzdušné balety a nebeské bitvy
V ledových výšinách nebo nad vlnami nabývají souboje mezi dravými ptáky, rybáky a racky nádechu brutální choreografie. V „Nebeských lovcích“ se na svůj cíl snáší orel skalní; jinde se dva mořští ptáci střetávají v baletu peří s rozevřenými křídly a roztaženými drápy. Tyto okamžiky odhalují syrovou krásu přežití: poezii okamžiku zachycenou rychlostí mávnutí křídel.
Když se z nekonečně malého stane epické
Makrofotografie však nabízí zcela jinou perspektivu: perspektivu neviditelných světů. Skákavci skákající na vážky, ropuchy požírající štíry a brouky… Každá zvětšená scéna se stává mytologickým dramatem, kde každý detail – tesáky, šupiny, kapky rosy – nabývá monumentálního rozměru. Díky specializovaným objektivům tito fotografové odhalují fascinující paralelní vesmír.
Zvířecí laskavost: odvrácená strana divocha
Výběr fotografií pro cenu Refocus Photographer of the Year Awards 2025 nepředvádí pouze „násilí“ přírodního světa. Některé snímky zachycují nečekaná gesta něhy: lvíče tulící se ke své matce, lední medvěd jemně nesoucí své mládě na zádech, slůně hledácí uklidňující chobot své matky. Tyto snímky vyvažují drsnost predace a připomínají nám, že mateřský instinkt, ochrana a předávání znalostí jsou pro přírodní svět také zásadní.
Vzácná alchymie mezi trpělivostí a technologií
Za každým snímkem se skrývají měsíce – někdy i roky – čekání, neúspěchů a úprav. Někteří fotografové používají drony, aby se ke zvířatům přiblížili, aniž by je rušili, zatímco jiní se spoléhají na tiché kamery instalované na dálku, které se spustí v pravý okamžik.
Práce těchto oceněných fotografů na Refocus Photographer of the Year Awards 2025 proto není jen technická: vychází z určité formy oddanosti, kdy je technologie dána do služeb úžasu, v naprostém respektu k druhu a jeho prostředí.