Tyto oceněné fotografie divoké zvěře vám vykouzlí úsměv na tváři.

Život zvířat
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Caleb Falkenhagen/Pexels

Fotografové přírody dokáží během zlomku vteřiny zachytit syrovou podstatu života. Ceny Refocus Photographer of the Year Awards 2025 odhalují sérii výjimečných fotografií, které proměňují prchavé přírodní scenérie v nezapomenutelná umělecká díla.

Mistrovské dílo života: dokonalá loupež

Hlavní cenu v soutěži Refocus Photographer of the Year Awards 2025 získává Baiju Patil za snímek „Dokonalá loupež“, zachycující zatuhlý okamžik, kdy růžová volavka chytá rybu v bažinách Bharatpuru v Indii. Patnáct let pátrání a čekání v úkrytech bylo zapotřebí k zachycení tohoto záblesku predátorství, přesně v okamžiku, kdy kořist mizí v lovcově zobáku. Růžové světlo, geometrie kompozice, neviditelné napětí okamžiku: to vše přispívá k proměně této lovecké scény v téměř malířský obraz tiché síly.

Vzdušné balety a nebeské bitvy

V ledových výšinách nebo nad vlnami nabývají souboje mezi dravými ptáky, rybáky a racky nádechu brutální choreografie. V „Nebeských lovcích“ se na svůj cíl snáší orel skalní; jinde se dva mořští ptáci střetávají v baletu peří s rozevřenými křídly a roztaženými drápy. Tyto okamžiky odhalují syrovou krásu přežití: poezii okamžiku zachycenou rychlostí mávnutí křídel.

Když se z nekonečně malého stane epické

Makrofotografie však nabízí zcela jinou perspektivu: perspektivu neviditelných světů. Skákavci skákající na vážky, ropuchy požírající štíry a brouky… Každá zvětšená scéna se stává mytologickým dramatem, kde každý detail – tesáky, šupiny, kapky rosy – nabývá monumentálního rozměru. Díky specializovaným objektivům tito fotografové odhalují fascinující paralelní vesmír.

Zvířecí laskavost: odvrácená strana divocha

Výběr fotografií pro cenu Refocus Photographer of the Year Awards 2025 nepředvádí pouze „násilí“ přírodního světa. Některé snímky zachycují nečekaná gesta něhy: lvíče tulící se ke své matce, lední medvěd jemně nesoucí své mládě na zádech, slůně hledácí uklidňující chobot své matky. Tyto snímky vyvažují drsnost predace a připomínají nám, že mateřský instinkt, ochrana a předávání znalostí jsou pro přírodní svět také zásadní.

Vzácná alchymie mezi trpělivostí a technologií

Za každým snímkem se skrývají měsíce – někdy i roky – čekání, neúspěchů a úprav. Někteří fotografové používají drony, aby se ke zvířatům přiblížili, aniž by je rušili, zatímco jiní se spoléhají na tiché kamery instalované na dálku, které se spustí v pravý okamžik.

Práce těchto oceněných fotografů na Refocus Photographer of the Year Awards 2025 proto není jen technická: vychází z určité formy oddanosti, kdy je technologie dána do služeb úžasu, v naprostém respektu k druhu a jeho prostředí.

