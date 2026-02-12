Search here...

V Číně se tato zvířata generovaná umělou inteligencí stávají hvězdami sociálních médií.

Život zvířat
Anaëlle G.
@verdlr/TikTok

Na čínském internetu jsou kočky a psi již dlouho hvězdami dojemných videí. Nový fenomén však vše narušuje: tato zvířata, nyní kompletně stvořená umělou inteligencí, se dostávají do centra pozornosti nesmírně úspěšných minisérií. Za jejich roztomilým vzhledem se skrývá skutečný digitální průmysl, který spojuje emoce, technologie a ziskovost.

Dojemné příběhy… generované algoritmem

V aplikacích pro krátká videa, které jsou v Číně nesmírně populární, se nyní pomocí umělé inteligence píší a animují celé příběhy. Jeden z nejznámějších vypráví příběh o dělnické kočce, které se posmívají bohatí zvířata, ale která nakonec uspěje a dokáže svou hodnotu. Recept: směs empatie, pomsty a populárního morálního poselství – ale bez herců a kamer.

Tyto klipy, často sotva minutu dlouhé, přitahují miliony zhlédnutí. Jeden účet spravovaný nezávislým tvůrcem pomocí bezplatných nástrojů umělé inteligence může vydělat několik tisíc eur měsíčně. To vše s minimální investicí: pár opakovaně použitých textů, automaticky generované obrázky a trocha fantazie, která to vše propojí.

@verdlr 💔Zraněné srdce se může zahojit.#aicat #cat #aistory #shorts#aidog ♬ původní zvuk - Verdlr

Designéři, kteří se tím živí

Několik amatérských kameramanů se uchýlilo k těmto „zvířecím dramatům“. Někteří mísí druhy a světy: bišonek se stane princeznou, kočka se promění v superhrdinu nebo dobrosrdečný pes najde svého prince. Tyto ultrakrátké „mýdlové opery“ hrají s velmi lidskými emocionálními tropy – žárlivostí, ponížením, triumfem – aby vyvolaly silné reakce a vybudovaly loajalitu publika.

Virtuální mazlíčci se také používají k propagaci skutečných produktů, od péče o domácí mazlíčky až po krmivo. Je to efektivní a často zábavnější způsob, jak obejít tradiční reklamu.

@meow_paplo #Labrador #ČernýLabrador #LabradorskýRetríver #Pes #Štěně #Zvířata #3DAnimace #PsíPříběh #ai #viral Staňte se svědky dojemné cesty malého světle černého štěněte labradora, které neúnavně pracuje na rýžových polích, pokryté blátem, ale plné naděje. Od sázení rýže a krmení kuřat až po vaření jeho skromného jídla, tato ultrarealistická 3D animace v rozlišení 8K zachycuje skutečného ducha tvrdé práce, míru a vděčnosti. Dojemný příběh z čínského venkova, který nám připomíná: skutečné štěstí roste z jednoduchého úsilí. 🌾🐾🔥 Odběreme a lajkujeme, abychom podpořili další podobné filmové příběhy! 3D animovaný psí příběh, realistická 3D animace, motivační zvířecí příběh, pracovitý labrador, filmová 8K animace, emotivní krátký film, venkovský čínský život, příběh z rýžového pole, roztomilé štěně labradora, filmové vyprávění příběhů, dojemný 3D krátký film, animace pro životní lekce, animace pro odběr a lajkování, animace práce se psem, bláto a rýžové pole, 3D animace o narození psa, inspirativní krátký film o psu, 8K ultra realistická animace o psu, emotivní krátký film o psu, klidný životní příběh #Labrador #LabradorRetriever #LabradorLáska #LabradorŽivot #LabradorŠtěně #LabradorMilovníci #LabradorŠtěně #ČernýLabrador #ŽlutýLabrador #ČokoládovýLabrador #RoztomilýLabrador #ZábavnýLabrador #ChytrýLabrador #PracovníLabrador #LabradorskéDobrodružství #PsíPříběh #PsíAnimace #MilovníkPes #PsiNaTikuToku #PsiNaYouTube #MilovníciDomácíchZvířat #PsíKratkéFilmy #ŠtěněCratkéFilmy #VirálníPsíVideo #MotivacePsů #PsíFilm #3DAnimacePes #RealistickáAnimacePsů #CílePsíhoŽivota #PsíVibrace #OkamžikyLabradora #PsíInspirace #LabradorskáKouzla #PsíKomunita #ŠtěněcíSny #NejlepšíPesVůbec #PsíVirální #InspirativníPsíPříběh #PsíFanoušci #FanoušciLabradorů #RoztomilostŠtěňátka #3DAnimace #FilmovýPříběh #PsíAnimace #PříběhLabradora #HřejivýPříběh #MotivačníKrátkýFilm #8KAnimace #Realistické3D #EmočníAnimace #PsíŽivot #ŽivotNaVenku #InspirativníPříběh #OdebíratALike #VirálníAnimace #AnimovanýKrátkýFilm #VenkovskáČína #PříběhZRýžovýchPolí #MotivaceZvířat #PoklidnýŽivot #krátkéFilmy #Mňau #Kočka #Kočky #MilovníkKoček #RoztomiláKočka #ZábavnáKočka #KočičíŽivot #MilovníciKoček #KočičíVideo #KočičíKrátkéFilmy #CatTikTok #CatViral #ViralCat #TalkingCat #CatAnimation #3DCat #CatPříběh #CinematicCat #CatAdventure #MeowWorld #LovelyCat #ChytráCat #LegračníMňau #MeowVibes #CatFans #PurringCat #CatMoments #Kitty #Kitten #KittenLáska #CatBoss #HrdinskáCat #MeowPolicie #MeowAnimation #CatCartoon #CatCitale #CatMagic #CuteKitten #Purrfect #ViralMeow #SubscribeAndLike ♬ Znělka od Al-Mňau - Meow & Paplo

Když stroj ví, jak tě rozplakat

Fascinující je, že tyto výtvory vyvolávají emoce stejně autentické, jako by šlo o skutečné příběhy. Divák se směje, připoutá se k nim, je pobouřen – téměř zapomíná, že všechno bylo vytvořeno softwarem.

Zatímco někteří uživatelé internetu nad tím žasnou, jiní jsou hluboce zarmouceni: vidí, jak se obsah generovaný umělou inteligencí těší raketovému úspěchu, zatímco tvůrci, ilustrátoři a karikaturisté, přestože jsou plně legitimní a talentovaní, se potýkají s uznáním. Umělá inteligence je stále více upřednostňována, protože „nic nestojí“ a zároveň umožňuje obrovské zisky – na úkor lidské práce, živé kreativity a spravedlivé odměny.

Tyto digitální bajky, někde mezi zábavou a experimentem, ukazují, do jaké míry dokáže umělá inteligence replikovat lidské emoce. V Číně, stejně jako jinde, tyto bajky odrážejí naši fascinaci jednoduchými příběhy, které nás dokážou dojmout – i když už nejsou založeny na realitě.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
