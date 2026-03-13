Dvacet velbloudů vyloučeno ze „soutěže krásy“ po umělých úpravách

V několika zemích Blízkého východu se soutěže oslavují na počest velbloudů. Na nedávné akci však bylo asi dvacet zvířat diskvalifikováno poté, co byly objeveny umělé úpravy, které měly „vylepšit jejich vzhled“.
Soutěže, které jsou u chovatelů velmi oblíbené
V několika zemích Perského zálivu přitahují „soutěže krásy“ velbloudů každoročně mnoho chovatelů. Tyto velmi oblíbené akce spojují zvířata z chovu, která jsou prezentována před porotou, jejímž úkolem je posoudit různá estetická kritéria.
Mezi pozorované prvky patří tvar hlavy, harmonie těla, kvalita srsti a držení těla zvířete při průvodu před porotci. Velbloudi, kteří se vyznačují svým vzhledem a elegancí, pak mohou získat obzvláště důležitá ocenění, někdy doprovázená značnými finančními odměnami. V této souvislosti někteří chovatelé investují značný čas a energii do přípravy svých zvířat na soutěže.
Objevené kosmetické změny
Na nedávné akci konané v Al Musanaa v Ománu učinili veterináři, kteří zvířata vyšetřovali, nečekaný objev. Několik velbloudů vykazovalo známky umělých úprav, jejichž cílem bylo „vylepšit jejich vzhled“.
Podle zpráv v různých médiích některá zvířata údajně dostala botox nebo výplně, aby se změnil vzhled jejich obličeje nebo rtů. Údajně byly provedeny i další zákroky, jejichž cílem bylo zdůraznit určité fyzické vlastnosti, které jsou v tomto typu soutěže obzvláště ceněné. Po tomto vyšetřování organizátoři učinili jasné rozhodnutí: 20 velbloudů bylo ze soutěže diskvalifikováno.
20 velbloudů bylo diskvalifikováno ze soutěže krásy poté, co se zjistilo, že používali kosmetické procedury.
Ošetření zahrnovalo Botox, dermální výplně a hormonální terapii pic.twitter.com/TE8VnP6ndb
— Dexerto (@Dexerto) 2. března 2026
Praktiky považované za podvádění
V těchto soutěžích platí přísná pravidla. Zvířata musí být prezentována v jejich přirozeném stavu, bez jakýchkoli úprav, které by měly ovlivnit jejich vzhled. Botox, hormonální ošetření nebo jiné kosmetické procedury jsou proto přísně zakázány. Organizátoři považují tyto praktiky za formu podvodu, protože uměle mění kritéria hodnocená porotci.
Kromě otázky spravedlnosti organizátoři soutěží zdůrazňují také potenciální rizika pro zdraví zvířat. Některé postupy mohou být prováděny za nevhodných podmínek a vést ke komplikacím.
Kontroverze, která již v minulosti vznikla
Není to poprvé, co se tento typ skandálu objevil ve světě „soutěží krásy“ s velbloudy. V roce 2021 bylo z velkého festivalu v Saúdské Arábii diskvalifikováno více než 40 zvířat poté, co se ukázalo, že botox mění jejich vzhled.
Tyto incidenty přiměly organizátory k posílení veterinárních kontrol před soutěžemi. Cílem je omezit pokusy o podvody a zajistit, aby byla zvířata prezentována bez umělého zásahu.
Znovu se rozpoutala debata o místě zvířat
Tyto soutěže jsou důležitou tradicí v některých částech Blízkého východu, kde velbloudi zaujímají významné kulturní a historické místo. Tyto události však také přitahují kritiku. Některé organizace na ochranu zvířat, a to jak ve Francii, tak v zahraničí, se i nadále staví proti tomuto typu soutěží.
Zdůrazňují, že velbloudi – a zvířata obecně – by neměli být považováni za chovné produkty ani za „výstavní zvířata“ chovaná, cvičená nebo chovaná pouze za účelem získání cen a ocenění. Pro tyto organizace tyto soutěže pravidelně znovu rozdmýchávají širší debatu: o místě zvířat v našich společnostech a o chovatelských praktikách, které se mohou vyvinout v souvislosti s úsilím o výkon nebo estetiku.
Stručně řečeno, nedávné vyloučení těchto velbloudů slouží jako připomínka toho, že za těmito „velkolepými“ událostmi se skrývá hlubší otázka: jak daleko bychom měli zajít, abychom oslavili krásu – ať už lidskou, nebo zvířecí?