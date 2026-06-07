Jaké jsou nejvzácnější přírodní barvy vlasů na světě?

Celosvětově dominují černé a hnědé barvě vlasů drtivě. Všechny ostatní odstíny jsou ve srovnání s nimi spíše výjimkou. Jaká je ale nejvzácnější přirozená barva vlasů? Pojďme rozluštit příběh, který je primárně genetický.
Genetika je rafinovanější, než se zdá.
Rozsáhlá studie publikovaná v roce 2018 , které se zúčastnilo přibližně 350 000 lidí, tyto mechanismy objasnila. Její autoři ukázali, že gen MC1R vysvětluje pouze asi 73 % dědičnosti rudých vlasů: jiné geny hrají roli v „aktivaci“ nebo „deaktivaci“ jeho účinku. Ještě překvapivější je, že většina lidí s dvěma variantami MC1R nejsou zrzky, ale blondýnky nebo světle hnědovlasí. Jinými slovy, barva vlasů závisí na komplexní souhře několika genů, nikoli jen jednoho.
Zrzavé vlasy, nejvzácnější barva
Zrzavé vlasy postihují pouze asi 1 až 2 % světové populace, což z nich činí nejvzácnější přirozenou barvu vlasů. Tento odstín je výsledkem variací specifického genu MC1R, který určuje typ pigmentu (melaninu) produkovaného tělem. Pokud tento gen funguje „normálně“, podporuje produkci eumelaninu, tmavého pigmentu. Některé verze genu však tuto produkci snižují ve prospěch feomelaninu, červenooranžového pigmentu, který je zodpovědný za zrzavé vlasy. Důležitou charakteristikou je, že tento znak je recesivní. Aby člověk měl zrzavé vlasy, musí zdědit variantu genu od každého ze svých dvou rodičů, což vysvětluje jeho vzácnost.
Velmi nerovnoměrné geografické rozložení
Zrzavé vlasy nejsou po celém světě rovnoměrně rozprostřeny: jsou koncentrovány v populacích severní a západní Evropy. Rekord drží Skotsko, kde přibližně 13 % populace tvoří zrzky, následované Irskem (kolem 10 %). V těchto regionech mnohem větší část populace – ve Skotsku až 40 % – nese variantu genu, aniž by ji exprimovala. Jsou to „skrytí“ nositelé, kteří jsou schopni předat barvu vlasů svým dětem, aniž by ji sami projevovali.
Přírodní blond, další neobvyklý odstín
Přírodní blond vlasy, často spojované se severní Evropou, jsou také vzácné po celém světě a postihují přibližně 2 až 3 % populace. Zatímco ve Skandinávii se zdají být běžné, na všech kontinentech se stávají velmi vzácnými. I zde hraje klíčovou roli genetika, ale prostřednictvím složitějšího mechanismu než u zrzavých vlasů.
Pokud jsou zrzavé vlasy tak fascinující, je to nepochybně proto, že kombinují statistickou vzácnost s jedinečnou genetickou historií. Jelikož se jedná o nejvzácnější barvu vlasů na světě, je nepravděpodobné, že by vymizela: gen, který je za ni zodpovědný, se i nadále diskrétně předává z generace na generaci. Neobvyklá barva vlasů, ale pevně zakořeněná v lidském dědictví.