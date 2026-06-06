Blondýna, brunetka, zrzka… jaké jsou nejběžnější barvy vlasů na světě?

Kadeřnictví
Anaëlle G.
Photo d'illustration : drobotdean / Magnific

Co kdyby naše vlasy vyprávěly příběh o rozmanitosti světa? Od uhlově černé po ohnivě rudou, některé barvy vlasů jsou mnohem běžnější než jiné.

Černá a hnědá, velcí vítězové

Není divu, že tmavé barvy vlasů jsou zdaleka nejrozšířenější na celém světě. Podle všeobecně uznávaných odhadů tvoří černé (nebo velmi tmavě hnědé) vlasy přibližně 75 až 85 % světové populace, což z nich činí zdaleka nejběžnější barvu vlasů. Vyskytuje se především v Africe, Asii, Latinské Americe a jižní a východní Evropě. Následuje kaštanová neboli světlejší hnědá, druhá nejběžnější barva, kterou má přibližně 11 % populace. Je obzvláště rozšířená v Evropě a v zemích s velkou populací evropského původu.

Blond vlasy jsou vzácnější, než se zdá.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení jsou přirozené blond vlasy poměrně vzácné: postihují pouze 2 až 3 % světové populace. Jsou koncentrované hlavně v severní Evropě, kde je u některých místních populací výskyt mnohem vyšší. Dojem, že jich vidíme více, pramení z toho, že blond je také nejoblíbenější umělou barvou vlasů: téměř tři ze čtyř bělošek si ji alespoň jednou za život vyzkouší. To vážně zkresluje naše vnímání skutečného počtu přirozených blondýnek.

Zrzavé vlasy, nejvzácnější barva

Cenu za vzácnost patří zrzavým vlasům, které postihují pouze asi 1 až 2 % světové populace. Tento odstín je spojen s variantou genu MC1R, který se dědí recesivně: k tomu, aby člověk měl zrzavé vlasy, musí zdědit mutovanou verzi genu po obou rodičích. Proto jsou zrzavé vlasy koncentrovány v určitých regionech, zejména na Britských ostrovech – Skotsko a Irsko mají nejvyšší podíl na světě.

Záležitost melaninu a genů

Ale odkud tato rozmanitost pochází? Všechno se točí kolem melaninu, pigmentu, který také barví kůži a oči. Existují dva typy: eumelanin, zodpovědný za hnědé a černé odstíny, a feomelanin, který dodává červené a zlatavé melíry. Jejich poměr určuje barvu vlasů každého člověka. Tento jev je jednoznačně genetický. Největší studie provedená na toto téma, které se zúčastnilo téměř 343 000 účastníků z britské biobanky , identifikovala většinu genů podílejících se na barvě vlasů, což potvrdilo, jak dědičná je tato vlastnost.

Od ultradominantní černé po decentní červenou, mapa barev vlasů implicitně sleduje mapu lidských populací a jejich migrací. Fascinující mozaika, která nám připomíná, že za každými vlasy se skrývá dlouhá genetická historie – a neredukovatelný prvek náhody.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
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