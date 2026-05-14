Dlouhý bob, pixie střih, vrstvený střih: vlasové trendy, které jsou populární po 45. roce života

Po 45. roce se vlasy přirozeně mění: textura, hustota, objem i lesk se mohou časem měnit. V důsledku toho se určité střihy stávají obzvláště populárními v salonech, protože dodávají flexibilitu a bez námahy lichotí obličeji. V roce 2026 vynikají tři hlavní trendy: dlouhý mikádo, modernizovaný pixie střih a ultra-vzdušné vrstvené střihy.
Dlouhý bob, elegantní a nadčasový
Letos je nemožné ignorovat dlouhý mikádo. Také známý jako „luxusní lob“ se stal jedním z nejžádanějších účesů v salonech pro ženy nad 45 let. Jeho předností je délka sahající až k ramenům a mírně zužující se konec, který okamžitě dodá flexibilitu. Funguje stejně dobře na rovných i texturovaných vlasech a dodává vlasům jemnější vzhled.
Kadeřníci oceňují zejména jeho strukturovanější verzi, „jemný precision bob“. Díky svým čistým, ale nikdy ne rigidním liniím vytváří dojem plnějších vlasů a zároveň zůstává moderní a zářivý. Je to typický střih, který vypadá elegantně, aniž by působil „příliš stylizovaně“.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Střih pixie zcela mění image
Dlouhodobě spojovaný s velmi krátkým a strohým střihem, se pixie v roce 2026 vrací v mnohem jemnější a přizpůsobitelnější verzi. „Měkký pixie“ se vyznačuje jemnými vrstvami rámujícími obličej, mírně delším zátylkem a delší délkou nahoře. Výsledkem je lehký střih, který se snadno upravuje a především se vysoce přizpůsobí individuálnímu vkusu.
Uhlazený dozadu pro sofistikovaný vzhled, volně upravený pro větší objem nebo nošený s ofinou nabízí nekonečné možnosti. Další výhodou, kterou fanynky často zmiňují, je jeho rychlá a snadná každodenní údržba. K jeho úpravě obvykle stačí pár minut.
Vzdušné přechody udržují délky v pohybu
Dobrá zpráva pro ty, kteří si rádi zachovávají délku vlasů: trendy roku 2026 se nemusí nutně týkat jen krátkých vlasů. Vrstvy se stávají decentnějšími a strategickějšími. Prameny jsou stylizovány téměř neviditelně, aby se celkový vzhled odlehčil a dodala se jim flexibilita, aniž by se obětovala délka.
Mezi nejoblíbenějšími střihy je v současnosti obzvláště atraktivní „kitty cut“. Umístěný mezi ramena a klíční kost, spojuje strukturu a hebkost díky velmi přirozenému, sladěnému vrstvení. Cílem již není vlasy kompletně proměnit, ale dodat jim nový pohyb a plynulost.
Okraje dělají velký rozdíl
Někdy stačí k modernizaci účesu jediný detail. V roce 2026 je vzdušná ofina všude. Nadýchaná ofina, ta lehká a jemná ofina, dodává jemný pohyb. Rámuje obličej, aniž by zatěžovala rysy. Ofina typu „curtain“ také zůstává sázkou na jistotu, ale ve strukturovanější verzi. Délka přirozeně splývá se střihem a vytváří elegantní a plynulý vzhled.
Barva to celé rozjasní
Střih není všechno: barva hraje v konečném vzhledu také klíčovou roli. Kadeřníci doporučují zejména jemné melírování nebo jemné pramínky kolem obličeje pro dodání jasu. V roce 2026 zůstává velkým trendem „lesklý“ efekt: lesklé, hydratované a zářivé vlasy. Cílem není zcela skrýt šediny, ale spíše pracovat s jejich přirozenými tóny a vytvořit harmonický a moderní výsledek.
A co je nejdůležitější: noste střih, který se vám líbí.
I když jsou některé účesy obzvláště populární po 45. roce, samozřejmě neexistují žádná pravidla související s věkem. Můžete nosit super krátký mikádo, velmi dlouhé vlasy, střih pixie nebo dokonce přirozené kudrlinky v jakékoli fázi svého života. Tyto trendy jsou obzvláště atraktivní, protože se snadno upravují, lichotí a často se přizpůsobují přirozeným změnám vlasů. Nejdůležitější je však vybrat si styl, ve kterém se budete cítit sama sebou.
Ať už se jedná o dlouhý, zářivý mikádo, jemný pixie střih nebo vzdušný vrstvený styl, vlasové trendy roku 2026 upřednostňují pohyb, lehkost a snadno upravitelné střihy. Tyto účesy jsou obzvláště atraktivní po 45. roce věku, protože se přizpůsobují přirozeným změnám vlasů a zároveň zůstávají moderní a elegantní.