Barva vlasů, která byla zbožňována v roce 2000, se letos v létě silně vrací.

Trendy ve vlasech jsou cyklické a léto 2026 není výjimkou. V této sezóně se koloristi shodují: teplé, zářivé melíry, typické pro začátek prvního desetiletí 21. století, se s velkým úspěchem vracejí. Dejte sbohem ledovým blond a popelavým odstínům, které tak dlouho kralovaly; pozdravte karamelové, medové a zlatavé odstíny, které vlasům dodávají teplo a hloubku. Slunečná barva, která se dokonale hodí do teplejších měsíců.
Velký návrat teplých a zářivých odrazů
Mnoho lidí se léta snažilo vyhýbat teplým tónům, které považovalo za „příliš mosazné“. Tento trend se v létě 2026 jednoznačně obrací. Podle odborníků z oboru se teplé blond odstíny v karamelových, medových nebo krémových blond odstínech stávají jednou z klíčových barev léta. Tyto odstíny, připomínající přirozený lesk sluncem políbených vlasů, lichotí všem tónům pleti a okamžitě rozzáří pleť. Definitivní návrat k teplu po sezónách, kterým dominovaly studené tóny.
Nástěnka @nellyynelsson na Pinterestu ožila 🪄 #caramelhoneyblonde #jessicaalbareference #jessicaalbahair #honeybrunette #warmbrunette ♬ som original - lzz
„Peníze“, charakteristický znak 21. století
Kromě samotné barvy se jedná také o ikonickou techniku z prvního desetiletí 21. století, která se silně vrací: melíry rámující obličej, nyní nazývané „money pieces“. Tyto světlejší melíry, koncentrované kolem obličeje, okamžitě rozjasní pleť a dodají účesu strukturu. Koloristé si po letech velmi přirozených, smíšených barev všímají jasného návratu ke kontrastu a rozměrům. Tento přístup, nostalgický i moderní zároveň, umožňuje oživení silného kosmetického podpisu z té doby.
Proč je tento trend opět atraktivní
Tento návrat popularity vysvětluje několik faktorů. Zaprvé, trvalý vliv estetiky „Y2K“, tak rozšířené v módě a líčení, se přirozeně rozšiřuje i na vlasy. Zadruhé, touha po teple a jasu, obzvláště ceněná v létě. A konečně, tyto teplé odstíny nabízejí praktickou výhodu: často vyžadují méně údržby než studené blond, které vyžadují pravidelnou pigmentaci. Ideální kompromis mezi stylem a snadnou péčí.
S návratem teplých melírů a barvy vlasů „money piece“ oživuje léto 2026 oblíbenou barvu vlasů z doby před dvaceti lety. Zářivý a dostupný trend, který opět dokazuje, že móda prvního desetiletí 21. století stále inspiruje.